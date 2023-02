Dôvera investorov v eurozóne vo februári vzrástla

Frankfurt nad Mohanom 6. februára (TASR) - Investorom v eurozóne sa aj tento mesiac zlepšila nálada. Ich dôvera v ekonomiku menového bloku vo februári vzrástla, už štvrtý mesiac po sebe. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu renomovaného inštitútu Sentix. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Podľa prieskumu index dôvery, ktorý odráža náladu investorov v 20 štátoch menovej únie, vo februári 2023 vzrástol na -8 bodov z -17,5 bodu v januári. Prekonal aj očakávania analytikov, ktorí predpovedali, že stúpne na -12,8 bodu.



Index dôvery tak dosiahol najvyššiu úroveň od marca 2022, ale zostal v zápornom pásme. Generálny riaditeľ Sentix Patrick Hussy v tejto súvislosti uviedol, že nárast indexu o 9,5 bodu signalizuje, že s recesiou v eurozóne investori zatiaľ nepočítajú. Namiesto toho sa do centra ich pozornosti dostáva možnosť stagnácie ekonomiky.



Prieskum ďalej odhalil, že čiastkový index očakávaní vzrástol vo februári na -6 bodov z -15,8 bodov v januári, čo je jeho najväčšia hodnota od vlaňajšieho februára, zatiaľ čo index súčasnej situácie sa zvýšil na -10 z -19,3 bodu.



Hussy pripomenul, že pri obrate v ekonomike sa index očakávaní zvyčajne dostáva do kladných hodnôt rýchlejšie ako index súčasnej situácie, k čomu doteraz nedošlo. "Investori očakávajú do určitej miery zachovanie status quo v ekonomike," dodal.



Na prieskume sa zúčastnilo 1317 investorov a uskutočnil sa v dňoch 2. až 4. februára, uviedol Sentix.