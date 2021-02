Dôvera investorov v Nemecku a eurozóny sa vo februári prudko zvýšila

Berlín 16. februára (TASR) - Dôvera investorov v nemeckú ekonomiku sa tento mesiac výrazne zvýšila. Poukázali na to v utorok zverejnené údaje Centra pre výskum európskeho hospodárstva (ZEW). Prudko sa zvýšila dôvera aj v ekonomiku celej eurozóny.



Index dôvery nemeckých investorov ZEW, ktorý vyjadruje ich očakávania na najbližších šesť mesiacov, vzrástol vo februári o 9,4 bodu na 71,2 bodu. Ekonómovia pritom očakávali, že index klesne na 59,6 bodu.



Ako povedal prezident ZEW Achim Wambach, experti na finančných trhoch sú, čo sa týka budúcnosti, optimisti. Sú presvedčení, že nemecká ekonomika bude do šiestich mesiacov opäť na ceste k rastu.



Na druhej strane, hodnotenie súčasnej ekonomickej situácie investormi sa mierne zhoršilo. Príslušný index klesol o 0,8 bodu na -67,2 bodu. Výsledok je horší aj v porovnaní s odhadmi ekonómov. Tí počítali s poklesom indexu na -67 bodov.



Čo sa týka celej eurozóny, index dôvery ZEW dosiahol vo februári 69,6 bodu. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom to znamená rast o 11,3 bodu. Index súčasnej ekonomickej situácie vzrástol o 4,3 bodu na -74,6 bodu.