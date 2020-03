Dôvera investorov v Nemecku aj v eurozóne v marci strmo klesla

Mannheim 17. marca (TASR) – Nemeckým investorom sa v marci dramaticky zhoršila nálada a ich dôvera v ekonomiku strmo klesla. Dôvodom je pandémia nového koronavírusu. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu Centra pre výskum európskeho hospodárstva (ZEW) so sídlom v Mannheime.



Podľa ZEW sa kľúčový index dôvery investorov a analytikov v nemeckú ekonomiku, ktorý odráža ich očakávania na najbližších šesť mesiacov, v marci 2020 prepadol o 58,2 bodu na -49,50 z februárových 8,7 bodu. To bol jeho najstrmší pokles od začiatku prieskumov v decembri 1991. Ekonómovia pritom odhadovali, že hodnota indexu v marci klesne na -26,4 bodu.



Výrazne sa zhoršilo aj hodnotenie súčasnej ekonomickej situácie v Nemecku. Hodnota príslušného čiastkového indexu sa v marci 2020 medzimesačne znížila o 27,4 bodu na -43,1 bodu. Takúto kombináciu silne negatívnych hodnôt oboch ukazovateľov (indexu ekonomického sentimentu aj hodnotenia súčasnej situácie) zaznamenal ZEW iba raz, počas finančnej krízy na jeseň 2008.



„Pokles indexu ekonomického sentimentu ZEW sa očakával. Ekonomika bije na poplach. Odborníci na finančných trhoch v súčasnosti očakávajú pokles reálneho hrubého domáceho produktu v 1. štvrťroku. A je veľmi pravdepodobné, že budú zvažovať jeho pokles aj v ďalšom, 2. štvrťroku. Väčšina odborníkov v súčasnosti očakáva za celý rok 2020 pokles reálneho HDP Nemecka v dôsledku pandémie koronavírusu približne o jeden percentuálny bod,“ uviedol v komentári prezident ZEW profesor Achim Wambach.



Aj v prípade eurozóny sa marcový index ekonomického sentimentu dramaticky znížil, a to medzimesačne o 59,9 bodu na -49,5 bodu. A čiastkový index aktuálnej ekonomickej situácie euroregiónu klesol o 38,2 na -48,5 bodu.



Eurozóna zažila takú mimoriadnu konšteláciu oboch indexov naposledy počas finančnej krízy na konci roku 2008.