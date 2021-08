Dôvera investorov v Nemecku aj v eurozóne v auguste opäť klesla

Mannheim 10. augusta (TASR) – Dôvera investorov v ekonomiku Nemecka aj celej eurozóny v auguste opäť klesla, už tretí mesiac po sebe a viac ako ekonómovia odhadovali. Dôvodom sú obavy z ďalšej vlny pandémie nového koronavírusu, ktorá by mohla zabrzdiť zotavovanie hospodárstva. Ukázal to v utorok prieskum Centra pre výskum európskeho hospodárstva (ZEW).



Podľa ZEW sa kľúčový index dôvery nemeckých investorov, ktorý vyjadruje ich očakávania na najbližších šesť mesiacov, v auguste znížil o 22,9 bodu na 40,4 bodu z júlových 63,3 bodu. To je najnižšia úroveň od novembra 2020 a hlboko pod odhadmi ekonómov, ktorí predpovedali, že klesne na 56,7 bodu.



"To naznačuje narastajúce riziká pre nemeckú ekonomiku, napríklad možnú štvrtú vlnu ochorenia COVID-19 na jeseň alebo spomalenie rastu v Číne,“ komentoval výsledky prezident ZEW profesor Achim Wambach, ktorý ale pripomenul, že v máji dosiahol index dôvery najvyššiu úroveň za dve desaťročia.



Hodnotenie súčasnej hospodárskej situácie v Nemecku sa pritom v auguste zvýšilo. Príslušný čiastkový index stúpol na 29,3 bodu z júlových 21,9 bodu. Analytici však očakávali, že tento index vzrastie až na 30 bodov.



Slabší nárast tohto čiastkového indexu tak naznačuje, že očakávania investorov tiež slabnú, aj v dôsledku už dosiahnutého vyššieho rastu, dodal Wambach.



V prípade eurozóny sa index dôvery ZEW v auguste 2021 znížil medzimesačne o 18,5 bodu na 42,7 bodu, čo je tiež jeho najnižšia hodnota od vlaňajšieho novembra. Dôvodom sú tiež obavy z opätovného nárastu nových prípadov ochorenia COVID-19 a zo spomaľovania ekonomiky regiónu.



Indikátor súčasnej ekonomickej situácie v eurozóne medzitým vzrástol o 8,6 bodu na 14,6 bodu, zatiaľ čo inflačné očakávania klesli o 27,4 bodu na 42,2 bodu.