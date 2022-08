Dôvera investorov v Nemecku aj v eurozóne v auguste klesla

Mannheim 16. augusta (TASR) – Dôvera investorov v ekonomiku Nemecka aj celej eurozóny v auguste klesla. Dôvodom je rastúca inflácia a obavy z potenciálnej energetickej krízy vyplývajúce zo spomalenia dodávok ruského plynu. To ohrozuje vyhliadky najväčšej európskej ekonomiky, ktorá je na pokraji recesie, aj euroregiónu ako celku. TASR o tom informuje na základe výsledkov prieskumu, ktorý v utorok zverejnilo Centrum pre výskum európskeho hospodárstva (ZEW).



Podľa ZEW kľúčový index dôvery nemeckých investorov, ktorý vyjadruje ich očakávania na najbližších šesť mesiacov, v auguste 2022 klesol na -55,3 bodu z -53,8 bodu v júli. To je jeho najnižšia hodnota od roku 2011, keď sa Európa nachádzala uprostred dlhovej krízy, a menej ako -53,8 bodu, ktoré predpovedali analytici.



Aj čiastkový index súčasných podmienok v auguste klesol na -47,6 z -45,8 bodu a je najnižší od apríla 2021. Odborníci na finančný trh preto očakávajú ďalšie spomalenie už aj tak slabého hospodárskeho rastu Nemecka.



Stále vysoká miera inflácie a dodatočné náklady na vykurovanie a energie povedú k poklesu ziskov v sektore súkromnej spotreby, upozornil Michael Schröder, vedúci prieskumu finančného trhu ZEW.



Nemecká ekonomika v 2. štvrťroku stagnovala, ale vojna na Ukrajine, prudký nárast cien energií a problémy s dodávkami ju priviedli na pokraj recesie. Inflácia sa pohybuje na úrovni 8,5 %, pripomenul ZEW.



Minister financií Christian Lindner minulý týždeň varoval, že ekonomická situácia v Nemecku sa zhoršuje a vyhliadky sú krehké.



V prípade eurozóny klesol index dôvery ZEW v auguste 2022 na -54,9 z -51,1 bodu v predchádzajúcom mesiaci. To je jeho najnižšia hodnota od novembra 2011, ale viac než -57 bodov, s ktorými počítali analytici.



Investori však predpokladajú ďalšie zhoršenie ekonomického výhľadu euroregiónu. Dôvodom sú obavy z energetickej krízy v Európe a pokračujúci cyklu sprísňovania menovej politiky Európskej centrálnej banky (ECB).



Indikátor súčasnej ekonomickej situácie v eurozóne sa medzitým v auguste zvýšil o 2,4 bodu na -42 bodov, zatiaľ čo inflačné očakávania vzrástli o 2,1 bodu na -23,5 bodu.