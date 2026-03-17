Dôvera investorov v Nemecku sa v marci výrazne zhoršila
Berlín 17. marca (TASR) - Nálada nemeckých investorov sa v marci výrazne zhoršila. Ukázal to prieskum ekonomického inštitútu ZEW, ktorý svoje výsledky zverejnil v utorok. Index dôvery investorov vyjadrujúci ich očakávania na najbližších šesť mesiacov v marci klesol na -0,5 bodu, čiže najnižšie od apríla 2025. Dôvodom sú obavy z inflácie v dôsledku vojny na Blízkom východe. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Analytici očakávali, že hodnota indexu medzimesačne klesne na 39 bodov z februárovej úrovne 58,3 bodu. Skutočný pokles však bol najprudší od februára 2022, keď sa začala ruská invázia na Ukrajinu.
„Ukazovateľ ZEW sa zrútil,“ povedal šéf inštitútu Achim Wambach a dodal, že inflačný tlak zvyšuje riziko spomalenia začínajúceho sa oživenia nemeckej ekonomiky. To, aké silné budú účinky inflácie, bude závisieť od intenzity a trvania konfliktu, povedal Wambach.
„Nepredpokladáme, že oživenie nemeckého hospodárstva sa úplne zastaví,“ uviedol ekonóm Deutsche Bank Marc Schattenberg. Očakávania investorov sa síce zhoršili, ale ukazovateľ hodnotenia súčasnej ekonomickej situácie sa zlepšil na úroveň -62,9 bodu z februárových -65,9 bodu.
