Dôvera investorov v Nemecku v novembri klesla, v eurozóne vzrástla
Ukázali to v utorok výsledky prieskumu ekonomického inštitútu ZEW.
Autor TASR
Mannheim 11. novembra (TASR) - Investorom v Nemecku sa v novembri nečakane zhoršila nálada a ich dôvera v ekonomiku klesla, zatiaľ čo v celej eurozóne vzrástla. Ukázali to v utorok výsledky prieskumu ekonomického inštitútu ZEW. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.
Podľa ZEW kľúčový index dôvery nemeckých investorov, ktorý vyjadruje ich očakávania na najbližších šesť mesiacov, sa v novembri 2025 znížil na 38,5 bodu z 39,3 bodu v októbri. Analytici pritom očakávali, že, naopak, stúpne na 41 bodov. Horší, ako očakávaný výsledok odráža klesajúcu dôveru investorov v schopnosť vlády efektívne riešiť problémy.
Čiastkový index súčasných ekonomických podmienok v Nemecku medzitým v novembri vzrástol na -78,7 bodu z -80 bodov v predchádzajúcom mesiaci. „Celkovú náladu charakterizuje pokles dôvery v schopnosť nemeckej hospodárskej politiky riešiť naliehavé problémy,“ povedal prezident ZEW Achim Wambach.
Nemecká vláda schválila zvýšenie verejných výdavkov na obranu a infraštruktúru v nádeji, že sa vďaka tomu ekonomika dostane z dvojročného poklesu. Dlhoočakávané oživenie hospodárstva však neprichádza. „Investičný program vlády by mal poskytnúť ekonomický stimul, ale štrukturálne problémy pretrvávajú,“ dodal Wambach.
V prípade eurozóny sa indikátor ekonomického sentimentu ZEW v novembri zvýšil na 25 bodov z októbrových 22,7 bodu. Prekonal tak odhady analytikov, ktorí predpovedali, že dosiahne 23,5 bodu. Približne 62 % opýtaných analytikov neočakávalo v novembri žiadne zmeny v hospodárskej aktivite, 31,5 % predpovedalo zlepšenie a 6,5 % predpokladalo jej zhoršenie.
Index súčasnej ekonomickej situácie v eurozóne sa v novembri zvýšil o 4,5 bodu na -27,3 bodu a inflačné očakávania klesli o 4,4 bodu na -2,7 bodu.
