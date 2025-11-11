Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 11. november 2025Meniny má Martin a Maroš
< sekcia Ekonomika

Dôvera investorov v Nemecku v novembri klesla, v eurozóne vzrástla

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Ukázali to v utorok výsledky prieskumu ekonomického inštitútu ZEW.

Autor TASR
Mannheim 11. novembra (TASR) - Investorom v Nemecku sa v novembri nečakane zhoršila nálada a ich dôvera v ekonomiku klesla, zatiaľ čo v celej eurozóne vzrástla. Ukázali to v utorok výsledky prieskumu ekonomického inštitútu ZEW. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.

Podľa ZEW kľúčový index dôvery nemeckých investorov, ktorý vyjadruje ich očakávania na najbližších šesť mesiacov, sa v novembri 2025 znížil na 38,5 bodu z 39,3 bodu v októbri. Analytici pritom očakávali, že, naopak, stúpne na 41 bodov. Horší, ako očakávaný výsledok odráža klesajúcu dôveru investorov v schopnosť vlády efektívne riešiť problémy.

Čiastkový index súčasných ekonomických podmienok v Nemecku medzitým v novembri vzrástol na -78,7 bodu z -80 bodov v predchádzajúcom mesiaci. „Celkovú náladu charakterizuje pokles dôvery v schopnosť nemeckej hospodárskej politiky riešiť naliehavé problémy,“ povedal prezident ZEW Achim Wambach.

Nemecká vláda schválila zvýšenie verejných výdavkov na obranu a infraštruktúru v nádeji, že sa vďaka tomu ekonomika dostane z dvojročného poklesu. Dlhoočakávané oživenie hospodárstva však neprichádza. „Investičný program vlády by mal poskytnúť ekonomický stimul, ale štrukturálne problémy pretrvávajú,“ dodal Wambach.

V prípade eurozóny sa indikátor ekonomického sentimentu ZEW v novembri zvýšil na 25 bodov z októbrových 22,7 bodu. Prekonal tak odhady analytikov, ktorí predpovedali, že dosiahne 23,5 bodu. Približne 62 % opýtaných analytikov neočakávalo v novembri žiadne zmeny v hospodárskej aktivite, 31,5 % predpovedalo zlepšenie a 6,5 % predpokladalo jej zhoršenie.

Index súčasnej ekonomickej situácie v eurozóne sa v novembri zvýšil o 4,5 bodu na -27,3 bodu a inflačné očakávania klesli o 4,4 bodu na -2,7 bodu.
.

Neprehliadnite

Šaško: Po zrážke vlakov sú všetci pacienti mimo ohrozenia života

BARTOŇ: Robotické operácie výrazne skracujú pobyt dieťaťa v nemocnici

SNÍMKY Z LIETADLA: Takto vyzerá rýchlostná cesta R2 Kriváň - Mýtna

NEHODA VLAKOV MEDZI BRATISLAVOU A PEZINKOM: Zranených odviezli sanitky