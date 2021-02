Dôvera investorov z eurozóny aj z Nemecka vo februári klesla

Frankfurt nad Mohanom 8. februára (TASR) - Dôvera investorov z eurozóny v ekonomiku sa vo februári prekvapujúco zhoršila. Dôvodom je pomalšie tempo očkovania proti ochoreniu COVID-19, čo negatívne ovplyvnilo hodnotenie súčasnej situácie aj očakávania. Ukázali to v pondelok údaje z najnovšieho prieskumu renomovaného inštitútu Sentix.



Podľa prieskumu sa index dôvery, ktorý odráža náladu investorov v 19 štátoch menovej únie, vo februári 2021 znížil na -0,2 bodu z 1,3 bodu v predchádzajúcom mesiaci. Ekonómovia pritom očakávali, že sa index zvýši na 1,9 bodu.



Anketa ďalej ukázala, že čiastkový index súčasnej situácie v ekonomike klesol vo februári na -27,5 z -26,5 bodu v januári. Rovnako aj index očakávaní sa znížil na 31,5 bodu z januárových 33,5 bodu.



Sentix upozornil, že permanentné predlžovanie blokád (lockdown) by sa mohlo stať problémom, pretože rozdiel medzi očakávaniami a súčasnou situáciou je extrémne veľký. „Je to potenciál pre dočasnú dezilúziu,“ uviedol inštitút v správe.



Sentix zverejnil aj výsledky prieskumu z Nemecka, ktoré je najväčšou ekonomikou eurozóny. Tie odhalili, že dôvera nemeckých investorov vo februári klesla na 8,6 bodu z 9,2 bodu v januári.



Zatiaľ čo čiastkový index súčasnej situácie v Nemecku dosiahol -15,5 bodu, čo je jeho najvyššia úroveň od marca 2020, index očakávaní klesol na 35,8 z 37,5 bodu.