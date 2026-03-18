< sekcia Ekonomika
Dôvera japonských výrobcov stúpla na viac ako štvorročné maximum
Náladu podporil silný dopyt po polovodičoch a oživenie kľúčových výrobných sektorov, ktorého motorom bol chemický priemysel.
Autor TASR
Tokio 18. marca (TASR) - Nálada japonských výrobcov sa v marci zlepšila. Ukázal to prieskum agentúry Reuters, ktorého výsledky zverejnili v stredu. Index dôvery výrobcov stúpol na úroveň 18 bodov z februárových 13 bodov. Dostal sa tak na najvyššiu úroveň od decembra 2021. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Náladu podporil silný dopyt po polovodičoch a oživenie kľúčových výrobných sektorov, ktorého motorom bol chemický priemysel. Sektor výroby dopravných prostriedkov, ktorý je kľúčovým pilierom japonskej ekonomiky, tiež preukázal odolnosť vzhľadom na silnú výrobu vozidiel a dobrý stav objednávok. Dôvera v odvetví produkcie ocele a neželezných kovov zostala hlboko v negatívnom teritóriu pre slabý dopyt.
V období najbližších troch mesiacov však japonskí výrobcovia očakávajú zhoršenie situácie vzhľadom na zvyšujúcu sa neistotu v dôsledku konfliktu na Blízkom východe, ale aj pre rast cien vstupov a pre riziká v oblasti zahraničného dopytu.
