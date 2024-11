Dôvera, kvalita a spoľahlivosť

Partneri programu Dôveryhodné značky 2024:

Bratislava 22. novembra (OTS) - Najväčší prieskum spotrebiteľskej dôvery oslavuje deviate výročie. Do ankety programu Dôveryhodné značky sa zapojilo 2 000 respondentov, ktorí vyberali z viac ako 800 najsilnejších značiek na slovenskom trhu. Víťaznou sa pritom v každej z 88 kategórií mohla stať len jedna. Obľúbenosť programu potvrdzuje nielen záujem zákazníkov, ktorí logo vyhľadávajú, ale aj rastúci počet víťazných značiek, ktoré logo využívajú. Zastúpenie mali značky z oblasti rýchloobrátkového tovaru, služieb, inštitúcií, ale aj zo segmentu lekárenských produktov, automobilového priemyslu, stavebníctva či financií. Najdôveryhodnejšie značky 2024 boli odhalené na slávnostnom galavečere 21. novembra 2024 moderátorkou Luciou Barmošovou v hoteli Grand Hotel River Park v Bratislave.Je skvelé môcť sa spoľahnúť na overenú kvalitu. Opakovaná výborná skúsenosť s produktom či službou je základom dlhodobého vzťahu, ktorý vzniká medzi zákazníkom a značkou. Význam tohto puta stále viac narastá, pretože prináša hrejivý komfort správneho rozhodnutia. Odmenou firiem za to, že spotrebiteľom úspešne dodávajú tento pocit istoty, je získané ocenenie Najdôveryhodnejšia značka. Nezávislý prieskum realizovala spoločnosť NIQ v októbri 2024 prostredníctvom online dotazníka na reprezentatívnej vzorke 2 000 respondentov.,“ uvádzatohto. Stabilnú pozíciu dôvery, kvality a spoľahlivosti obhájili aj v roku 2024 tradičné značky, ako napríklad Tatratea, Škoda, Tauris, dm drogerie markt a Kaufland. Firma Best po prvýkrát zvíťazila medzi výrobcami betónových prvkov a obmena nastala aj v kategórii stávkové kancelárie, kde triumfovala značka Tipsport. V náročnej konkurencii nadnárodných značiek sa podarilo uspieť aj tradičným zástupcom domáceho trhu. Slovenskí spotrebitelia najviac dôverujú jogurtom značky Zvolenský, športovej výžive GymBeam či počítačovým antivírusom značky Eset.,“ priblížilaDôvera je kľúčovým faktorom, ktorý ovplyvňuje nielen spokojnosť zákazníkov, ale aj ich lojalitu a dlhodobú priazeň. Značky, ktoré sa tešia vysokej dôvere, získavajú nielen stabilnú zákaznícku základňu, ale tiež podporujú pozitívne vnímanie svojich produktov a služieb. Vďaka dôvere sa zákazníci cítia isto vo svojich rozhodnutiach, radi sa k značke vracajú a delia sa o svoje pozitívne skúsenosti. Pre samotné značky je dôvera silným nástrojom na budovanie a upevňovanie ich pozície na trhu. Značky, ktoré získali ocenenie, môžu logo Najdôveryhodnejšia značka 2024 využívať vo svojej marketingovej komunikácii a posilniť tak svoju dôveryhodnosť v očiach verejnosti.Mená víťazov nezazneli len 21. novembra počas slávnostného galavečera, ale budú rezonovať po celý rok v rámci marketingovej kampane organizátora. Najdôveryhodnejšie značky zachytia spotrebitelia naprieč celým Slovenskom v rádiu, tlači, online, outdoore, na kongrese Samoška a galavečere Voľba spotrebiteľov – Najlepšia novinka.