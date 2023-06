Dôvera malých a stredne veľkých firiem v Nemecku sa zvýšila

Berlín 25. júna (TASR) - Napriek nedávnemu poklesu nemeckej ekonomiky sa dôvera malých a stredne veľkých firiem v krajine zvýšila. Ukázal to v sobotu (24. 6.) prieskum Spolkového združenia nemeckých družstevných bánk (BVR) a DZ Bank. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



Po poklese očakávaní vlani na jeseň je teraz väčšina malých a stredných podnikov (small and medium-sized enterprises, SMEs) opäť optimistická, pokiaľ ide o ich podnikanie v nasledujúcich šiestich mesiacoch. Vyplýva to z prieskumu, na ktorom sa zúčastnilo približne 1000 firiem.



Jedným z dôvodov zlepšenia ich nálady je podľa analýzy fakt, že elektrina a plyn sú aktuálne oveľa lacnejšie ako v minulom roku, najmä vďaka vládnym cenovým stropom.



Súčasná situácia nemeckých MSP ako celku je dokonca lepšia ako dlhodobý priemer, odhalila analýza.



"V porovnaní s naším jesenným prieskumom aktuálne výška nákladov firmy znepokojuje menej ako na jeseň," skonštatovali analytici, podľa ktorých to však v žiadnom prípade neznamená, že je už všetko v poriadku.



Takmer tri štvrtiny, presnejšie 73 % opýtaných, stále pouvažuje náklady na energie za problém a dve tretiny (67 %) aj náklady na suroviny a materiál.



"Zvýšená úroveň nákladov naďalej vyvíja tlak na marže. Navyše klesá konkurencieschopnosť voči rivalom z krajín s nižšími nákladmi na energie a personál, ale aj voči nemeckým spoločnostiam, ktoré vyrábajú v zahraničí," uvádza sa v analýze.



Podľa prieskumu niektoré stredne veľké spoločnosti z Nemecka od jesene zredukovali svoje pôsobenie v zahraničí. Zatiaľ čo pred šiestimi mesiacmi bolo 50 % firiem stále aktívnych v zahraničí, v súčasnosti je to 45 %. Najmä menšie firmy s ročnými tržbami do 5 miliónov eur obmedzili svoje podnikanie a vzťahy v zahraničí.



Veľká väčšina opýtaných, konkrétne 83 %, označila nedostatok kvalifikovaných pracovníkov za najväčšiu výzvu.



Podľa Uweho Berghausa z DZ Bank v čase vysokých nákladov, nedostatku kvalifikovaných pracovníkov, meniacich dodávateľských reťazcov a zvyšujúcej sa byrokracie potrebujú nemecké malé a stredné podniky predovšetkým väčšie istoty.



"Väčšia bezpečnosť plánovania s ohľadom na zákonné požiadavky, cenovo dostupné dodávky energie a zníženie byrokracie by firmám pomohlo, aby boli opäť ofenzívnejšie," povedal Berghaus.



BVR a DZ Bank pripravujú svoju správu dvakrát ročne, pričom sa opierajú o hodnotenie ročných súvah korporátnych klientov a výsledky prieskumu, na ktorom sa zúčastnilo 1002 majiteľov a konateľov spoločností v Nemecku.