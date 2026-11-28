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Dôvera malých a stredných nemeckých firiem v treťom štvrťroku vzrástla
Podnikateľské očakávania na nasledujúcich šesť mesiacov sa tiež posilnili.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 28. novembra (TASR) - Nálada malých a stredných nemeckých podnikov sa v treťom kvartáli zlepšila. Ukázal to prieskum banky DZ Bank a Nemeckého zväzu družstevných bánk (BVR), ktorého výsledky zverejnili v sobotu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Až 74 % z viac ako 1000 oslovených podnikov hodnotilo svoju situáciu v uplynulom štvrťroku ako „dobrú“ alebo „veľmi dobrú“. Len 26 % ju označilo za „zlú“ alebo „veľmi zlú“. V druhom kvartáli hodnotilo svoju situáciu pozitívne 71 % respondentov. Za negatívnu ju označilo 29 % opýtaných. Situácia sa zlepšila najmä v prípade priemyselných a stavebných spoločností, ktoré profitovali z rastúceho exportu a vyšších vládnych výdavkov na infraštruktúru.
Podnikateľské očakávania na nasledujúcich šesť mesiacov sa tiež posilnili. Najviac optimistický bol elektrotechnický priemysel, ktorý ťaží z boomu umelej inteligencie. Podľa šéfky BVR Marije Kolakovej je povzbudivé, že malé a stredné podniky sa opäť pozerajú do budúcnosti s trochu väčšou dôverou. Dodala však, že vláda musí vytvoriť viac priestoru pre investície. „Dohodnuté zníženie daní z energií je dôležitým krokom,“ poznamenala.
Podľa prognózy nemeckej vlády sa ekonomika krajiny v tomto roku zväčší o 1,3 %. Hospodárske oživenie však nestačí na to, aby sa zreteľne znížili obavy malých a stredných podnikov, napríklad z vojny v Iráne, vyplýva z prieskumu. Celkovo 80 % majiteľov malých a stredných nemeckých podnikov v treťom kvartáli trápili drahé energie a 60 % uviedlo, že ťažkosti im robia vysoké náklady na suroviny. V druhom štvrťroku sa na drahé energie sťažovalo 67 % respondentov a na drahé suroviny 57 % opýtaných.
Najväčším problémom v treťom štvrťroku zostala byrokratická záťaž. Vyjadrilo sa tak 82 % respondentov. „Nemecká vláda síce začala konať v jednotlivých oblastiach, ale zatiaľ je to príliš málo a implementácia je príliš pomalá,“ povedal člen predstavenstva DZ Bank Stefan Beismann.
Až 74 % z viac ako 1000 oslovených podnikov hodnotilo svoju situáciu v uplynulom štvrťroku ako „dobrú“ alebo „veľmi dobrú“. Len 26 % ju označilo za „zlú“ alebo „veľmi zlú“. V druhom kvartáli hodnotilo svoju situáciu pozitívne 71 % respondentov. Za negatívnu ju označilo 29 % opýtaných. Situácia sa zlepšila najmä v prípade priemyselných a stavebných spoločností, ktoré profitovali z rastúceho exportu a vyšších vládnych výdavkov na infraštruktúru.
Podnikateľské očakávania na nasledujúcich šesť mesiacov sa tiež posilnili. Najviac optimistický bol elektrotechnický priemysel, ktorý ťaží z boomu umelej inteligencie. Podľa šéfky BVR Marije Kolakovej je povzbudivé, že malé a stredné podniky sa opäť pozerajú do budúcnosti s trochu väčšou dôverou. Dodala však, že vláda musí vytvoriť viac priestoru pre investície. „Dohodnuté zníženie daní z energií je dôležitým krokom,“ poznamenala.
Podľa prognózy nemeckej vlády sa ekonomika krajiny v tomto roku zväčší o 1,3 %. Hospodárske oživenie však nestačí na to, aby sa zreteľne znížili obavy malých a stredných podnikov, napríklad z vojny v Iráne, vyplýva z prieskumu. Celkovo 80 % majiteľov malých a stredných nemeckých podnikov v treťom kvartáli trápili drahé energie a 60 % uviedlo, že ťažkosti im robia vysoké náklady na suroviny. V druhom štvrťroku sa na drahé energie sťažovalo 67 % respondentov a na drahé suroviny 57 % opýtaných.
Najväčším problémom v treťom štvrťroku zostala byrokratická záťaž. Vyjadrilo sa tak 82 % respondentov. „Nemecká vláda síce začala konať v jednotlivých oblastiach, ale zatiaľ je to príliš málo a implementácia je príliš pomalá,“ povedal člen predstavenstva DZ Bank Stefan Beismann.