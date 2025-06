Dôvera malých amerických podnikov sa v máji zlepšila

Washington 10. júna (TASR) - Dôvera malých podnikov v USA sa v máji zlepšila, pravdepodobne vďaka zmierneniu obchodného napätia medzi Washingtonom a Čínou, hoci neistota v súvislosti s vyhliadkami vzrástla v dôsledku obáv o osud programu prezidenta Donalda Trumpa na zníženie daní. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá v utorok zverejnila výsledky prieskumu Národnej federácie nezávislých podnikov (NFIB).



Index optimizmu malých firiem podľa údajov NIFB minulý mesiac vzrástol o tri body na 98,8 bodu, čím sa zvýšil prvýkrát od decembra. Výsledkom obchodného prímeria bolo, že Trumpova administratíva do začiatku augusta znížila clá na čínsky tovar zo 145 % na 30 %. To pravdepodobne viedlo majiteľov malých podnikov k očakávaniu vyšších tržieb, čo predstavuje väčšinu nárastu indexu. Vedľajší index neistoty však vzrástol o dva body na 94 bodov.



Kongres ešte neprijal Trumpove daňové zákony a prezident sa stále zahráva s clami, čo zvyšuje neistotu, uviedol Bill Dunkelberg, hlavný ekonóm NFIB. Trumpov tzv. veľký krásny zákon (One Big, Beautiful Bill) minulý mesiac prešiel Snemovňou reprezentantov USA, ale v Senáte čelí tvrdému odporu konzervatívnych republikánov, ktorý sa obávajú, že by výrazne zvýšil už aj tak veľký dlh krajiny. Balík daňových a výdavkových zákonov ostro kritizuje aj technologický miliardár Elon Musk, ktorý donedávna patril medzi Trumpových najbližších spolupracovníkov.



Cesta k obchodným dohodám môže byť ešte hrboľatá, Kongres však môže urobiť svoj diel práce tým, že zákony schváli skôr ako neskôr, aby sa tento kus neistoty odstránil zo stola, poznamenal Dunkelberg.