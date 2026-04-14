< sekcia Ekonomika
Dôvera malých amerických podnikov sa v marci znížila
Index optimizmu malých firiem, ktorý NFIB zostavuje, sa minulý mesiac oslabil na 95,8 bodu z februárových 98,8 bodu. Marcová hodnota indexu je najnižšia od apríla minulého roka.
Autor TASR
Washington 14. apríla (TASR) - Dôvera malých podnikov v Spojených štátoch sa v marci oproti predošlému mesiacu zmenšila. Ukázal to prieskum americkej Národnej federácie nezávislých podnikov (NFIB), ktorého výsledky zverejnila v utorok. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Index optimizmu malých firiem, ktorý NFIB zostavuje, sa minulý mesiac oslabil na 95,8 bodu z februárových 98,8 bodu. Marcová hodnota indexu je najnižšia od apríla minulého roka. Nenaplnila sa prognóza, že index klesne menej výrazne, a to na 98,6 bodu.
„Dramatický rast cien ropy vystrašil spotrebiteľov aj majiteľov malých firiem,“ uviedol hlavný ekonóm NFIB Bill Dunkelberg. Dodal, že malé podniky musia absorbovať tieto vyššie vstupné náklady a preniesť ich na svojich zákazníkov. Ukazovateľ neistoty malých amerických firiem vzrástol o 4 body na hodnotu 92 bodov, čo je výrazne nad jeho historickým priemerom 68 bodov.
Index optimizmu malých firiem, ktorý NFIB zostavuje, sa minulý mesiac oslabil na 95,8 bodu z februárových 98,8 bodu. Marcová hodnota indexu je najnižšia od apríla minulého roka. Nenaplnila sa prognóza, že index klesne menej výrazne, a to na 98,6 bodu.
„Dramatický rast cien ropy vystrašil spotrebiteľov aj majiteľov malých firiem,“ uviedol hlavný ekonóm NFIB Bill Dunkelberg. Dodal, že malé podniky musia absorbovať tieto vyššie vstupné náklady a preniesť ich na svojich zákazníkov. Ukazovateľ neistoty malých amerických firiem vzrástol o 4 body na hodnotu 92 bodov, čo je výrazne nad jeho historickým priemerom 68 bodov.