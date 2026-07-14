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Dôvera malých amerických podnikov sa v júni zlepšila
Index optimizmu malých firiem, ktorý NFIB zostavuje, sa minulý mesiac posilnil o 2,1 bodu na úroveň 97,4 bodu, čím sa priblížil k svojmu dlhodobému priemeru 98 bodov.
Autor TASR
Washington 14. júla (TASR) - Dôvera malých podnikov v Spojených štátoch sa v júni posilnila. Na najvyššiu úroveň za takmer dva roky však stúpol podiel malých podnikateľov, ktorí uviedli, že ich „najdôležitejším“ problémom je inflácia. Vzrástol aj počet tých, ktorí zvýšili predajné ceny svojej produkcie. Ukázal to prieskum americkej Národnej federácie nezávislých podnikov (NFIB), ktorého výsledky zverejnila v utorok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Index optimizmu malých firiem, ktorý NFIB zostavuje, sa minulý mesiac posilnil o 2,1 bodu na úroveň 97,4 bodu, čím sa priblížil k svojmu dlhodobému priemeru 98 bodov. Predpokladá sa, že zlepšenie nálady bolo odzrkadlením poklesu cien benzínu, keďže medzi USA a Iránom nadobudlo účinnosť krehké prímerie. Minulý týždeň sa však prímerie zrútilo po tom, ako sa komerčné tankery stali terčom paľby v Hormuzskom prielive, čo vyvolalo nové vzájomné vojenské útoky.
Podiel majiteľov malých amerických firiem, ktorí uviedli, že zvýšili svoje predajné ceny, vzrástol o 2 percentuálne body (p. b.) na 38 %, čiže najvyššie od januára 2023. Podiel malých spoločností plánujúcich zvýšenie cien v nasledujúcich troch mesiacoch sa však znížil o 2 p. b. na 32 %.
„Súčasné ekonomické podmienky predstavujú pre majiteľov malých podnikov povzbudivý vývoj, ale aj pretrvávajúce ťažkosti,“ povedal hlavný ekonóm NFIB Bill Dunkelberg. „Nižšie náklady na pohonné látky prinášajú vítanú úľavu pre podniky aj spotrebiteľov, pričom firmy očakávajú v nasledujúcich šiestich mesiacoch zlepšenie prevádzkových podmienok,“ dodal Dunkelberg.
Index optimizmu malých firiem, ktorý NFIB zostavuje, sa minulý mesiac posilnil o 2,1 bodu na úroveň 97,4 bodu, čím sa priblížil k svojmu dlhodobému priemeru 98 bodov. Predpokladá sa, že zlepšenie nálady bolo odzrkadlením poklesu cien benzínu, keďže medzi USA a Iránom nadobudlo účinnosť krehké prímerie. Minulý týždeň sa však prímerie zrútilo po tom, ako sa komerčné tankery stali terčom paľby v Hormuzskom prielive, čo vyvolalo nové vzájomné vojenské útoky.
Podiel majiteľov malých amerických firiem, ktorí uviedli, že zvýšili svoje predajné ceny, vzrástol o 2 percentuálne body (p. b.) na 38 %, čiže najvyššie od januára 2023. Podiel malých spoločností plánujúcich zvýšenie cien v nasledujúcich troch mesiacoch sa však znížil o 2 p. b. na 32 %.
„Súčasné ekonomické podmienky predstavujú pre majiteľov malých podnikov povzbudivý vývoj, ale aj pretrvávajúce ťažkosti,“ povedal hlavný ekonóm NFIB Bill Dunkelberg. „Nižšie náklady na pohonné látky prinášajú vítanú úľavu pre podniky aj spotrebiteľov, pričom firmy očakávajú v nasledujúcich šiestich mesiacoch zlepšenie prevádzkových podmienok,“ dodal Dunkelberg.