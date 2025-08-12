Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Dôvera malých podnikov USA v júli vzrástla

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Podiel firiem, ktoré označili za hlavný problém slabé tržby, bol v júli najvyšší od februára 2021.

Autor TASR
Washington 12. augusta (TASR) - Dôvera malých podnikov v USA v júli vzrástla, neistota pri pohľade do budúcnosti sa však zvýšila, pričom mnohí vlastníci vyjadrili obavy o dostupnosť kvalifikovanej pracovnej sily. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá zverejnila v utorok údaje Národnej federácie nezávislých podnikov (NFIB).

Index optimizmu malých firiem, ktorý zostavuje NFIB, v júli vzrástol o 1,7 bodu na 100,3 bodu. Vedľajší index neistoty vzrástol o osem bodov na 97 bodov. Firmy podľa NFIB upozornili na sťažené možnosti plánovania v oblasti prijímania nových zamestnancov, tvorby cien a kapitálových investícií, čiastočne v dôsledku colnej politiky administratívy prezidenta Donalda Trumpa.

Podiel firiem, ktoré označili za hlavný problém slabé tržby, bol v júli najvyšší od februára 2021. Nedostatok pracovnej sily považuje za najväčšiu výzvu 21 % podnikov, čo predstavuje v porovnaní s júnovým prieskumom nárast o päť percentuálnych bodov.
