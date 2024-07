Dôvera malých podnikov v USA dosiahla v júni šesťmesačné maximum

Washington 9. júla (TASR) - Nálada v malých podnikov v USA sa v júni nečakane zlepšila a vzrástla na najvyššiu úroveň v tomto roku. Ale inflácia zostáva stále ich hlavným problémom. Vyplýva to z prieskumu, ktorý v utorok zverejnila Národná federácia nezávislých podnikateľov (NFIB). TASR o tom informuje na základe správy DPA.



Podľa výsledkov prieskumu index optimizmu malých podnikov v júni 2024 vzrástol na 91,5 bodu z 90,5 bodu v máji. Ekonómovia pritom očakávali, že sa zníži na 90,3 bodu.



Júnová hodnota indexu je najvyššia od decembra 2023, keď dosiahla 91,9 bodu. No aj napriek tomu sa už 30. mesiac v rade drží pod historickým priemerom 98 bodov.



Prieskum tiež odhalil, že malé podniky aj naďalej trápi inflácia, pričom 21 % vlastníkov ju označilo za najdôležitejší problém pri prevádzkovaní svojich firiem. To je len o jeden bod menej ako v máji, uvádza sa v správe NFIB.



Firmy tak zostávajú pesimistické, pokiaľ ide o vyhliadky ekonomiky v priebehu roka, povedal hlavný ekonóm NFIB Bill Dunkelberg. Pripomenul, že vyššie náklady viedli všade k vyšším cenám. Majitelia malých podnikov tak zatiaľ nemajú na dohľad žiadnu úľavu od inflácie, preto sa pripravujú na neisté mesiace, ktoré ich čakajú.