Dôvera malých podnikov v USA sa v januári znížila
Autor TASR
Washington 10. februára (TASR) - Dôvera malých podnikov v Spojených štátoch sa v januári oproti predošlému mesiacu zmenšila. Ukázal to prieskum americkej Národnej federácie nezávislých podnikov (NFIB), ktorého výsledky zverejnila v utorok. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Index optimizmu malých firiem, ktorý NFIB zostavuje, sa minulý mesiac oslabil o dve desatiny bodu na 99,3 bodu z úrovne 99,5 bodu, na ktorej bol v decembri. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa síce v januári zlepšili očakávania majiteľov malých podnikov v oblasti reálneho rastu objemu tržieb, ale zároveň uviedli, že ťažkosti im robí napríklad kvalita pracovnej sily či ceny a dostupnosť poistenia.
„Zatiaľ čo hrubý domáci produkt rastie, malé podniky stále čakajú na badateľný hospodársky rast,“ komentoval výsledky prieskumu hlavný ekonóm NFIB Bill Dunkelberg. Vyzdvihol však fakt, že viac majiteľov malých amerických firiem očakáva reálne zvýšenie tržieb.
