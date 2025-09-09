< sekcia Ekonomika
Dôvera malých podnikov v USA v auguste vzrástla
Hoci naďalej pretrvávali obavy o dostupnosť kvalifikovanej pracovnej sily.
Autor TASR
Washington 9. septembra (TASR) - Dôvera malých podnikov v Spojených štátoch v auguste opäť vzrástla, hoci naďalej pretrvávali obavy o dostupnosť kvalifikovanej pracovnej sily. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá zverejnila v utorok údaje Národnej federácie nezávislých podnikov (NFIB).
Index optimizmu malých firiem, ktorý zostavuje NFIB, sa v auguste zvýšil o 0,5 percentuálneho bodu na 100,8 bodu. Podiel podnikov, ktoré očakávajú vyššie tržby, stúpol o šesť bodov na 12 %. Podnikatelia hlásili zlepšenie celkových podmienok v ekonomike, zatiaľ čo kvalita pracovnej sily pre nich zostáva hlavným problémom, uviedol hlavný ekonóm NFIB Bill Dunkelberg.
Podľa údajov NFIB 32 % podnikov v auguste evidovalo voľné pracovné miesta, ktoré nedokázali obsadiť. Nedostatok pracovníkov bol akútny najmä v stavebnom sektore, kde takmer polovica firiem hlásila problémy s neobsadenými voľnými pozíciami. Celkový podiel podnikov, ktoré označili kvalitu pracovnej sily za najvážnejší problém pre svoje podnikanie, zostal v porovnaní s júlom na stabilnej úrovni 21 %.
Index optimizmu malých firiem, ktorý zostavuje NFIB, sa v auguste zvýšil o 0,5 percentuálneho bodu na 100,8 bodu. Podiel podnikov, ktoré očakávajú vyššie tržby, stúpol o šesť bodov na 12 %. Podnikatelia hlásili zlepšenie celkových podmienok v ekonomike, zatiaľ čo kvalita pracovnej sily pre nich zostáva hlavným problémom, uviedol hlavný ekonóm NFIB Bill Dunkelberg.
Podľa údajov NFIB 32 % podnikov v auguste evidovalo voľné pracovné miesta, ktoré nedokázali obsadiť. Nedostatok pracovníkov bol akútny najmä v stavebnom sektore, kde takmer polovica firiem hlásila problémy s neobsadenými voľnými pozíciami. Celkový podiel podnikov, ktoré označili kvalitu pracovnej sily za najvážnejší problém pre svoje podnikanie, zostal v porovnaní s júlom na stabilnej úrovni 21 %.