Dôvera malých podnikov v USA v septembri klesla
Autor TASR
Washington 14. októbra (TASR) - Dôvera malých podnikov v Spojených štátoch v septembri prvýkrát za tri mesiace klesla, najmä v dôsledku zhoršených očakávaní do nasledujúcich mesiacov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá v utorok zverejnila výsledky prieskumu Národnej federácie nezávislých podnikov (NFIB).
Index optimizmu malých firiem, ktorý zostavuje NFIB, v septembri klesol o dva body na 98,8 bodu. Vedľajší index neistoty v porovnaní s augustom vzrástol o sedem bodov na 100 bobov, čo je štvrtá najvyššia hodnota za viac ako 51 rokov. „Rast ekonomiky je solídny, hoci ho možno viac poháňajú investície súvisiace s umelou inteligenciou ako výdavky, ktoré pociťujú bežné firmy,“ uviedol hlavný ekonóm NFIB Bill Dunkelberg a dodal, že neistota zostáva veľmi vysoká.
Podiel majiteľov, ktorí očakávajú zlepšenie podmienok na podnikanie v nasledujúcich šiestich mesiacoch, klesol o 11 bodov na 23 %. Štrnásť percent majiteľov označilo za svoj hlavný problém infláciu vzhľadom na vyššie vstupné náklady, čo predstavuje nárast o tri body oproti augustu. Podiel firiem, ktoré zvyšovali svoje predajné ceny, vzrástol o tri body na 24 %. Približne 31 % majiteľov plánuje zvýšiť ceny v nasledujúcich troch mesiacoch, čo znamená medzimesačný nárast o päť bodov.
