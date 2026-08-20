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Dôvera mladých Nemcov voči štátnemu dôchodkovému systému klesá
Viac ako polovica oslovených (53 %) uviedla, že si odkladá peniaze na dôchodok
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 20. augusta (TASR) - Iba 49 % obyvateľov Nemecka vo veku 18 až 30 rokov očakáva, že sa budú môcť na dôchodku spoľahnúť na peniaze od štátu. Ukázal to prieskum agentúry Forsa pre poskytovateľa kreditných kariet Visa a banku ING, ktorého výsledky zverejnili vo štvrtok. Pred rokom to očakávalo 56 % oslovených. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Iba 5 % respondentov v najnovšom prieskume uviedlo, že dôverujú, že štátny dôchodok bude stačiť na udržanie ich životnej úrovne. Strach z chudoby v starobe (79 %) patrí medzi najväčšie obavy generácie Z. Na prvom mieste sú obavy z rastúcich životných nákladov (90 %) a z ekonomickej situácie v Nemecku (90 %).
Viac ako polovica oslovených (53 %) uviedla, že si odkladá peniaze na dôchodok. Štyria z desiatich (41 %) sú si istí, že sa na starobu už teraz dostatočne zabezpečujú. Prieskum sa uskutočnil v júni na vzorke 1003 respondentov.
Iba 5 % respondentov v najnovšom prieskume uviedlo, že dôverujú, že štátny dôchodok bude stačiť na udržanie ich životnej úrovne. Strach z chudoby v starobe (79 %) patrí medzi najväčšie obavy generácie Z. Na prvom mieste sú obavy z rastúcich životných nákladov (90 %) a z ekonomickej situácie v Nemecku (90 %).
Viac ako polovica oslovených (53 %) uviedla, že si odkladá peniaze na dôchodok. Štyria z desiatich (41 %) sú si istí, že sa na starobu už teraz dostatočne zabezpečujú. Prieskum sa uskutočnil v júni na vzorke 1003 respondentov.