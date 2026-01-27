< sekcia Ekonomika
Dôvera nemeckých exportérov sa v januári zvýšila
Rast exportu podľa výskumu Ifo predpokladajú predovšetkým nemecké automobilky a výrobcovia elektrických zariadení.
Autor TASR
Mníchov 27. januára (TASR) - Nálada nemeckých vývozcov sa v januári mierne zlepšila. Ukázal to v utorok index exportných očakávaní, ktorý zostavuje mníchovský inštitút Ifo. Hodnota indexu stúpla na -1,2 bodu z decembrovej úrovne -3 body. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Aj keď sú firmy menej skeptické, pokiaľ ide o vývoz, neistota zostáva vysoká, povedal vedúci oddelenia prieskumov inštitútu Ifo Klaus Wohlrabe. Americký prezident Donald Trump len pred niekoľkými dňami pohrozil zavedením ciel voči ôsmim európskym krajinám vrátane Nemecka pre ich odpor voči jeho snahe získať kontrolu nad Grónskom. Trump neskôr po rokovaniach s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem od tejto hrozby ustúpil.
Rast exportu podľa výskumu Ifo predpokladajú predovšetkým nemecké automobilky a výrobcovia elektrických zariadení. Zlepšila sa aj nálada výrobcov kovov a ich očakávania v oblasti vývozu dosiahli najvyššiu úroveň od februára 2022. Avšak s poklesom vývozu naďalej ráta nemecký odevný, potravinársky a tlačiarenský priemysel.
Aj keď sú firmy menej skeptické, pokiaľ ide o vývoz, neistota zostáva vysoká, povedal vedúci oddelenia prieskumov inštitútu Ifo Klaus Wohlrabe. Americký prezident Donald Trump len pred niekoľkými dňami pohrozil zavedením ciel voči ôsmim európskym krajinám vrátane Nemecka pre ich odpor voči jeho snahe získať kontrolu nad Grónskom. Trump neskôr po rokovaniach s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem od tejto hrozby ustúpil.
Rast exportu podľa výskumu Ifo predpokladajú predovšetkým nemecké automobilky a výrobcovia elektrických zariadení. Zlepšila sa aj nálada výrobcov kovov a ich očakávania v oblasti vývozu dosiahli najvyššiu úroveň od februára 2022. Avšak s poklesom vývozu naďalej ráta nemecký odevný, potravinársky a tlačiarenský priemysel.