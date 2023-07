Dôvera nemeckých podnikateľov je v júli najnižšia za osem mesiacov

Mníchov 25. júla (TASR) - Nemeckým podnikateľom sa tento mesiac výrazne zhoršila nálada. Ich dôvera v ekonomiku klesla už tretí mesiac po sebe a viac, ako sa očakávalo, na najnižšiu úroveň od vlaňajšieho novembra. Ukázali to v utorok výsledky prieskumu renomovaného mníchovského inštitútu Ifo. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Podľa prieskumu sa index podnikateľskej dôvery v Nemecku v júli 2023 znížil na 87,3 bodu z 88,6 bodu v júni. To je najhorší výsledok od novembra 2022 a menej než 88 bodov, ktoré predpovedali ekonómovia.



Júlové údaje naznačujú, že cesta k oživeniu najväčšej európskej ekonomiky môže byť dlhšia, ako sa pôvodne očakávalo, vzhľadom na pretrvávajúce inflačné tlaky a rast nákladov na pôžičky.



Prieskum ďalej odhalil, že firmy hodnotia svoju súčasnú situáciu výrazne pesimistickejšie. Príslušný čiastkový index totiž v júli klesol na 91,3 z 93,7 bodu v júni. Aj očakávania na najbližšie mesiace sú negatívnejšie, pričom subindex očakávaní sa znížil na 83,5 bodu z júnových 83,8 bodu.



V júli sa zhoršila nálada podnikateľom vo všetkých sektoroch. Konkrétne index dôvery výrobcov klesol na -14,2 z -9,7 bodu, v sektore služieb na 0,9 z 2,7 bodu, obchodníkov na -23,7 z -20,2 bodu a stavebníkov na -24 z -20,5 bodu.



Nemecko sa začiatkom roka 2023 prepadlo do technickej recesie, ktorá je definovaná dva po sebe idúce štvrťroky poklesu ekonomiky. Predbežné údaje za 2. štvrťrok by mali byť zverejnené v piatok (28. 7.).



"Nemecká ekonomika sa od koronavírusovej krízy skutočne nepostavila na nohy," povedal hlavný ekonóm VP Bank Thomas Gitzel. "Problémom je, že cyklické vzostupy nie sú sprevádzané silnými mierami hospodárskeho rastu, ale skôr krehkým rastom," dodal.



Aj ďalšie ukazovatele načrtávajú pochmúrnu perspektívu pre Nemecko, pričom jeho slabý výkon pôsobí ako brzda eurozóny.



V júli sa kombinovaný index nákupných manažérov PMI, ktorý zahŕňa služby aj výrobu v Nemecku, prepadol pod hranicu 50 bodov, ktorá oddeľuje rast aktivity od jej poklesu, čo zvýšilo pravdepodobnosť dlhšej recesie.