< sekcia Ekonomika
Dôvera nemeckých podnikateľov klesla na takmer šesťročné minimum
Náladu firiem výrazne zhoršila vojna v Iráne, čo ohrozuje potrebné výraznejšie zotavenie najväčšej ekonomiky Európskej únie.
Autor TASR
Berlín 24. apríla (TASR) - Dôvera nemeckých podnikateľov v ekonomiku zaznamenala tento mesiac prudký pokles a dosiahla najnižšiu úroveň za takmer šesť rokov. Náladu firiem výrazne zhoršila vojna v Iráne, čo ohrozuje potrebné výraznejšie zotavenie najväčšej ekonomiky Európskej únie. Informovala o tom agentúra Reuters.
Podľa prieskumu Ifo klesol index podnikateľskej klímy v Nemecku v apríli na 84,4 bodu. To je najnižšia hodnota indexu od mája 2020. V marci dosiahol index 86,3 bodu, čo predstavuje revíziu mierne smerom nadol, keďže predbežný odhad poukazoval na index na úrovni 86,4 bodu.
Výsledky výrazne zaostali aj za očakávaniami analytikov. Tí počítali s poklesom indexu iba na 85,5 bodu. „Kríza súvisiaca s vojnou v Iráne zasiahla nemeckú ekonomiku veľmi tvrdo,“ povedal prezident inštitútu Ifo Clemens Fuest.
Zhoršilo sa hodnotenie podnikateľov, čo sa týka súčasnej ekonomickej situácie, ešte horšie sú však očakávania. Čiastkový index súčasnej ekonomickej situácie klesol v apríli na 85,4 bodu z 86,7 bodu v predchádzajúcom mesiaci a podindex očakávaní sa znížil z 85,9 bodu na 83,3 bodu.
