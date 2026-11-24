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Dôvera nemeckých podnikateľov stúpla najvyššie od mája 2023
Index sa posilnil už siedmy mesiac v rade a dostal sa na najvyššiu hodnotu od mája 2023.
Autor TASR
Mníchov 24. novembra (TASR) - Nálada nemeckých podnikateľov sa podľa prieskumu mníchovského ekonomického inštitútu Ifo v novembri zlepšila. Index podnikateľskej dôvery, ktorý inštitút zostavuje, stúpol na 90,6 bodu z októbrovej revidovanej úrovne 90,1 bodu. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Index sa posilnil už siedmy mesiac v rade a dostal sa na najvyššiu hodnotu od mája 2023. Novembrová úroveň indexu prekonala očakávania analytikov, ktorí odhadovali, že bude 90,5 bodu.
Ukazovateľ súčasných podmienok pre podnikanie stúpol na 89,4 bodu z 88,8 bodu a indikátor očakávaní podnikateľov vzrástol na 91,9 bodu z 91,5 bodu. Nálada v nemeckom sektore spracovateľského priemyslu sa však po šiestich mesiacoch nepretržitého zlepšovania zhoršila.
„Oživovanie nemeckej ekonomiky pokračuje, no chýba mu šírka,“ povedal šéf inštitútu Ifo Clemens Fuest. „Vidíme síce zlepšenie, ale tento vzostup nemeckého hospodárstva je do značnej miery poháňaný verejnými výdavkami financovanými na dlh. Pozorujeme tiež istú stabilizáciu exportu, otázkou však zostáva, do akej miery je tento vývoj udržateľný,“ uviedol Fuest pre televíziu Bloomberg.
Index sa posilnil už siedmy mesiac v rade a dostal sa na najvyššiu hodnotu od mája 2023. Novembrová úroveň indexu prekonala očakávania analytikov, ktorí odhadovali, že bude 90,5 bodu.
Ukazovateľ súčasných podmienok pre podnikanie stúpol na 89,4 bodu z 88,8 bodu a indikátor očakávaní podnikateľov vzrástol na 91,9 bodu z 91,5 bodu. Nálada v nemeckom sektore spracovateľského priemyslu sa však po šiestich mesiacoch nepretržitého zlepšovania zhoršila.
„Oživovanie nemeckej ekonomiky pokračuje, no chýba mu šírka,“ povedal šéf inštitútu Ifo Clemens Fuest. „Vidíme síce zlepšenie, ale tento vzostup nemeckého hospodárstva je do značnej miery poháňaný verejnými výdavkami financovanými na dlh. Pozorujeme tiež istú stabilizáciu exportu, otázkou však zostáva, do akej miery je tento vývoj udržateľný,“ uviedol Fuest pre televíziu Bloomberg.