Dôvera nemeckých podnikateľov v ekonomiku v januári klesla

Mníchov 27. januára (TASR) - Nemeckým podnikateľom sa v prvom mesiaci tohto roka nečakane zhoršila nálada. Ich dôvera v ekonomiku namiesto predpokladaného rastu naopak klesla, keďže vyhliadky najväčšieho európske hospodárstvo "potemneli". Vyplýva to z prieskumu inštitútu pre výskum hospodárstva (Ifo).



Ten signalizuje, že Nemecko má za sebou slabý štart do nového roku 2020 po tom, ako sa tesne vyhlo recesii v predchádzajúcom roku.



Podľa výsledkov prieskumu sa index podnikateľskej dôvery v Nemecku v januári 2020 znížil na 95,9 bodu z 96,3 bodu v decembri. Analytici pritom odhadovali, že stúpne na 97 bodov.



Podnikatelia sa tiež viac obávajú o budúcnosť svojich podnikov. Naznačuje je to zníženie čiastkového indexu očakávaní v januári na 92,9 z 93,8 bodu v decembri.



Ale čiastkový index súčasnej situácie vzrástol na 99,1 z decembrových 98,8 bodu.



V rámci sektorov sa dôvera zhoršila medzi poskytovateľmi služieb (na 18,7 z 21,3 bodu) a v stavebníctve (na 14 zo 17,9 bodu), ale zlepšila sa medzi maloobchodníkmi (na 2,2 z 0 bodov ) a výrobcami (na -1,6 z -5 bodov).



Januárový prieskum tak ukázal, že ekonomický sentiment v Nemecku nie je príliš optimistický.



"Nemecká ekonomika začína rok opatrne,“ skonštatoval vo vyhlásení prezident Ifo Clemens Fuest.