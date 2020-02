Dôvera nemeckých podnikateľov v ekonomiku nečakane vzrástla

Mníchov 24. februára (TASR) - Nemeckým podnikateľom sa vo februári prekvapujúco zlepšila nálada, aj napriek obavám zo šírenia koronavírusu. Ich dôvera v ekonomiku sa totiž tento mesiac mierne zvýšila, kým analytici očakávali jej mierny pokles podobne ako v januári. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu inštitútu pre výskum hospodárstva (Ifo).



Podľa výsledkov prieskumu sa index podnikateľskej dôvery v Nemecku vo februári zvýšil na 96,10 bodu z 95,90 bodu v januári, kam klesol z 96,3 bodu v decembri. Analytici pritom odhadovali, že aj vo februári klesne, a to na 95,3 bodu.



Tento výsledok podľa Ifo naznačuje, že domácu ekonomiku vírus zatiaľ veľmi nezasiahol a že podnikatelia počítajú len s jeho krátkodobým vplyvom, ktorý by nemal príliš otriasť nemeckou ekonomikou.



„Zdá sa, že nemeckej ekonomiky sa vývoj okolo koronavírusu veľmi nedotkol,“ povedal prezident Ifo Clemens Fuest. „Výsledky prieskumu a ďalšie ukazovatele naznačujú, že v prvom štvrťroku dosiahne hospodárstvo rast o 0,2 %,“ dodal.



Aj čiastkový index očakávaní sa vo februári zvýšil, a to na 93,4 z 92,9 bodu v januári.



Čiastkový index súčasnej situácie však klesol na 98,9 z 99,2 bodu.



Najväčšie európske hospodárstvo v posledných troch mesiacoch roku 2019 stagnovalo a očakáva sa, že sa v tomto štvrťroku vráti k rastu.



Vyššia ako očakávaná hodnota indexu Ifo by tiež mohla podporiť euro.