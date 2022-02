Mníchov 22. februára (TASR) - Dôvera nemeckých podnikateľov v ekonomiku vo februári výrazne vzrástla aj napriek pokračujúcemu konfliktu na Ukrajine. Dúfajú totiž v ukončenie krízy spôsobenej pandémiou nového koronavírusu. Ukázal to v utorok prieskumu inštitútu pre výskum hospodárstva (Ifo), ktorý prevzala TASR.



Podľa výsledkov prieskumu index podnikateľskej dôvery v Nemecku vo februári 2022 vyskočil na 98,9 bodu z revidovaných 95,7 bodu v januári. Prekonal pritom odhady analytikov, ktorí očakávali, že stúpne na 96,5 bodu z januárových pôvodných 96 bodov pred revíziou.



Februárová hodnota indexu je zároveň najvyššia za päť mesiacov, čo signalizuje, že najväčšie európske hospodárstvo by mohlo začať znova naberať tempo.



Naznačuje to aj zvýšenie čiastkového indexu súčasných ekonomických podmienok na 98,6 z 96,2 bodu a tiež index očakávaní, ktorý stúpol až na 99,2 z 95,8 bodu. Firmy však aj naďalej čelia problémom v dodávateľských reťazcoch,



A zároveň vo februári vzrástli i cenové očakávania v priemysle a maloobchode a stúpol počet firiem, ktoré plánujú zvýšiť ceny.



Nemecká ekonomika podľa prieskumu očakáva koniec tzv. koronakrízy, aj keď rastúce ceny energií v dôsledku napätej situácie v Európe budú určite brzdou podnikania. Februárové výsledky zatiaľ veľmi neovplyvnila kríza na Ukrajine, ale zostáva rizikovým faktorom.