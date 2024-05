Dôvera nemeckých podnikateľov v ekonomiku v máji stagnovala

Mníchov 27. mája (TASR) - Dôvera nemeckých podnikateľov v ekonomiku v máji zostala na aprílovej úrovni. To sklamalo analytikov, ktorí očakávali jej zvýšenia. Ukázali to v pondelok výsledky prieskumu inštitútu pre výskum hospodárstva (Ifo). TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Podľa prieskumu index podnikateľskej klímy v Nemecku zostal v máji 2024 stabilný na aprílovej úrovni 89,3 bodu, ktorá bola revidovaná smerom nadol z pôvodných 89,4 bodu.



Tento výsledok zaostal za odhadmi analytikov, ktorí predpovedali zvýšenie indexu v máji na 90,4 bodu.



Prieskum ďalej odhalil, že firmy boli v máji menej spokojné so súčasnou situáciou. Čiastkový index súčasných podmienok pritom klesol na 88,3 z 88,9 bodu v apríli, zatiaľ čo analytici očakávali, že sa zvýši na 89,9 bodu.



Na druhej strane, nemeckí podnikatelia sú optimistickejšími pokiaľ ide o vývoj v nasledujúcich mesiacoch. Svedčí o tom nárast čiastkového indexu očakávaní v máji na 90,4 zo smerom nadol revidovaných 89,7 bodu v apríli. Analytici však počítali s tým, že sa zvýši na 90.5 bodu.



"Nemecké spoločnosti boli menej spokojné so svojou súčasnou podnikateľskou situáciou, ale ich očakávania sa zlepšili. Hlavným problémom však zostáva nedostatok objednávok," skonštatoval vo vyhlásení prezident Ifo Clemens Fuest. Dodal, že nemecká ekonomika sa postupne zotavuje.



Najväčšia európska ekonomika sa cez zimu vyhla recesii, čiastočne vďaka miernemu počasiu, ktoré podporilo výstavbu. To pomohlo Nemecku dosiahnuť rast hrubého domáceho produktu v 1. štvrťroku o 0,2 %. A ďalšie ukazovatele poukazujú na zlepšovanie dynamiky v iných sektoroch, vďaka čomu získava zotavovanie hospodárstva pevnejší základ.



Očakáva sa, že spotrebitelia budú v nadchádzajúcich štvrťrokoch prispievať k postupnému oživeniu ekonomiky, keďže budú ťažiť z ochladzujúcej sa inflácie a silného rastu miezd.



Továrne môžu zase ťažiť z rastúceho exportu a nižších úrokových sadzieb, hoci môže chvíľu trvať, kým sa to prejaví v ekonomike, keďže centrálne banky pristupujú k uvoľňovaniu menovej politiky opatrne.