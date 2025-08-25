Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Dôvera nemeckých podnikateľov v ekonomiku sa v auguste zvýšila

Autor TASR
Mníchov 25. augusta (TASR) - Dôvera nemeckých podnikateľov v ekonomiku sa aj v auguste 2025 zvýšila. A viac ako analytici očakávali. Ale zotavovanie najväčšej európskej ekonomiky zostáva slabé. Ukázali to v pondelok výsledky prieskumu inštitútu pre výskum hospodárstva (Ifo). TASR o tom informuje na základe správ Reuters a RTTNews.

Podľa prieskumu sa index podnikateľskej klímy v Nemecku v auguste 2025 zvýšil na 89 bodov z revidovaných 88,6 bodu v júli. Augustová hodnota indexu je najvyššia od mája 2024 a prekonala aj odhady analytikov, ktorí očakávali, že dosiahne 88,6 bodu.

Prieskum však odhalil tiež, že čiastkový index súčasných podmienok v auguste mierne klesol na 86,4 z júlových 86,5 bodu. Na druhej strane index očakávaní vzrástol na 91,6 z 90,8 bodu v júli.

„Nálada medzi spoločnosťami v Nemecku sa mierne zlepšila,“ povedal prezident inštitútu Ifo Clemens Fuest. Zdôraznil však, že „oživenie nemeckej ekonomiky zostáva slabé“.
