Dôvera nemeckých podnikateľov v ekonomiku tento mesiac klesla
Napriek horším údajom však výsledky boli lepšie, než predpokladali analytici.
Autor TASR
Berlín 25. marca (TASR) - Dôvera nemeckých podnikateľov v ekonomiku zaznamenala tento mesiac pokles, pod čo sa podpísala vojna na Blízkom východe. Tá zhoršila očakávania firiem, čo sa týka vývoja ekonomiky v najbližšej budúcnosti. Napriek horším údajom však výsledky boli lepšie, než predpokladali analytici. Poukázali na to v stredu zverejnené údaje prieskumu ekonomického inštitútu Ifo. Informovali o tom agentúry AFP a Reuters.
Podľa prieskumu Ifo klesol index podnikateľskej klímy v Nemecku v marci na 86,4 bodu z februárovej nadol revidovanej hodnoty 88,4 bodu. Pôvodne Ifo udával za február index na úrovni 88,6 bodu. Marcový pokles bol však miernejší, než predpokladali analytici, ktorí očakávali pokles indexu na 86,1 bodu.
„V dôsledku vojny v Iráne nateraz nemôžeme počítať so zlepšením ekonomickej situácie,“ povedal šéf Ifo Clemens Fuest.
Celkovú dôveru v nemeckú ekonomiku ovplyvnili najmä očakávania vývoja hospodárstva v nasledujúcich mesiacoch. Príslušný čiastkový index očakávaní klesol v marci z februárovej hodnoty 90,2 bodu na 86 bodov.
Podľa prieskumu Ifo klesol index podnikateľskej klímy v Nemecku v marci na 86,4 bodu z februárovej nadol revidovanej hodnoty 88,4 bodu. Pôvodne Ifo udával za február index na úrovni 88,6 bodu. Marcový pokles bol však miernejší, než predpokladali analytici, ktorí očakávali pokles indexu na 86,1 bodu.
„V dôsledku vojny v Iráne nateraz nemôžeme počítať so zlepšením ekonomickej situácie,“ povedal šéf Ifo Clemens Fuest.
Celkovú dôveru v nemeckú ekonomiku ovplyvnili najmä očakávania vývoja hospodárstva v nasledujúcich mesiacoch. Príslušný čiastkový index očakávaní klesol v marci z februárovej hodnoty 90,2 bodu na 86 bodov.