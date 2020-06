Dôvera nemeckých podnikateľov v júni vzrástla viac, ako sa čakalo

Mníchov 24. júna (TASR) - Nemeckým podnikateľom sa v júni zlepšila nálada. Ich dôvera v ekonomiku vzrástla dokonca viac, ako analytici očakávali. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu inštitútu pre výskum hospodárstva (Ifo).



Podľa výsledkov prieskumu sa index podnikateľskej dôvery v Nemecku v júni zvýšil na 86,2 bodu z 79,7 bodu v máji. Zotavil sa tak z historického minima, na ktoré sa prepadol v apríli. A prekonal aj odhady analytikov, ktorí predpovedali, že stúpne na 85 bodov.



Júnový medzimesačný nárast indexu dôvery Ifo o 6,5 bodu bol zároveň najväčší v histórii záznamov, ktoré sa začali vyhodnocovať po zjednotení Nemecka v roku 1990. Dosiahol pritom rovnakú úroveň ako v marci.



Aj čiastkový index očakávaní sa v júni zvýšil, a to na 91,4 z 80,5 bodu v máji vďaka postupnému uvoľňovaniu blokád, ktorých cieľom bolo brániť šíreniu nového koronavírusu.



Firmy v Nemecku hodnotili tiež lepšie svoju súčasnú situáciu. Svedčí o tom nárast príslušného čiastkového indexu na 81,3 z májových 78,9 bodu.



Tieto výsledky naznačujú, že nemecké firmy stále viac veria, že miliardy eur v rámci vládnej podpory a oživenie súkromných výdavkov povedú v druhej polovici tohto roka k oživeniu hospodárstva. Ale pretrváva aj neistota v súvislosti s ďalším vývojom pandémie. Nedávne prepuknutie nákazy na bitúnku na západe Nemecka ukázalo, ako rýchlo môže infekcia znovu „vzplanúť“. To prinútilo úrady v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko zaviesť lokálne blokády.



„Nemecké podniky vidia svetlo na konci tunela,“ uviedol šéf Ifo Clemens Fuest.



Poprední nemeckí ekonomickí experti predpovedali, že situácia v najväčšom európskom hospodárstve sa tento rok v lete začne zlepšovať a na budúci rok už bude solídne rásť. Minister financií Olaf Scholz v pondelok (22. 6.) uviedol, že očakáva návrat ekonomiky na úroveň pred krízou do konca roka 2021 alebo začiatku roka 2022.