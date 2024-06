Dôvera nemeckých podnikateľov v júni prekvapujúco klesla

Mníchov 24. júna (TASR) - Nemeckým podnikateľov sa v júni nečakane zhoršila nálada. Ich dôvera v ekonomiku tento mesiac prekvapujúco klesla. Prispeli k tomu pesimistickejšie odhady výkonu najväčšieho európskeho hospodárstva. Ukázali to v pondelok výsledky prieskumu renomovaného inštitútu pre výskum hospodárstva (Ifo). TASR o tom informuje na základe správ Reuters a RTTNews.



Prieskum odhalil, že index podnikateľskej dôvery v Nemecku sa v júni znížil na 88,6 bodu z májových 89,3 bodu. Analytici pritom očakávali, že stúpne na 89,7 bodu.



Inštitút ďalej uviedol, že aj čiastkový index očakávaní v júni klesol, a to na 89 z 90,3 bodu mesiac predtým, zatiaľ čo analytici predpokladali jeho zvýšenie na 91 bodov.



A subindex súčasnej situácie v ekonomike v júni zostal na májovej úrovni 88,3 bodu, pričom experti očakávali, že aspoň mierne stúpne na 88,4 bodu.



"Nemecká ekonomika má problém prekonať stagnáciu," komentoval výsledky prezident inštitútu Ifo Clemens Fuest. Uviedol pritom, že v sektore služieb došlo síce k zlepšeniu, ale vo výrobe, obchode a stavebníctve nie je nálada taká optimistická.



Ifo vo svojej ekonomickej prognóze minulý týždeň predpovedal, že nemecká ekonomika, ktorá bola v minulom roku najslabšia spomedzi veľkých krajín eurozóny, v priebehu roka 2024 naberie určitú dynamiku.



Pokles ukazovateľa podnikateľskej klímy však naznačuje, že aj keď sa hrubý domáci produkt Nemecka v 1. štvrťroku zvýšil, ekonomika nie je ani zďaleka späť v plnej kondícii, uviedol ekonóm Capital Economics Jack Allen-Reynolds.



Výrobný sektor, ktorý sa podieľa zhruba pätinou na výkone ekonomiky, stále zápasí s poklesom, pričom firmy v tomto odvetví v prieskume Ifo vyjadrili skepticizmus vo veci nasledujúcich mesiacov. Podľa Fuesta ich znepokojuje najmä počet nevybavených objednávok, hoci so súčasnou úrovňou podnikania boli o niečo spokojnejší.