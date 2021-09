Dôvera nemeckých podnikateľov v septembri klesla tretí mesiac po sebe

Mníchov 24. septembra (TASR) - Nemeckým podnikateľom sa aj v septembri zhoršila nálada. Ich dôvera v ekonomiku opäť klesla, už tretí mesiac po sebe a o niečo viac, ako odhadovali analytici, na päťmesačné minimum. Dôvodom sú najmä pretrvávajúce problémy s dodávkami v priemysle, ktoré brzdia hospodársky rast. Vyplýva to z prieskumu inštitútu pre výskum hospodárstva (Ifo).



Podľa výsledkov prieskumu sa index podnikateľskej dôvery v Nemecku v septembri 2021 znížil na 98,8 bodu z revidovaných 99,6 v auguste. Analytici pritom odhadovali, že klesne na 98,9 bodu. Septembrová hodnota indexu je najnižšia za päť mesiacov.



"Problémy pri obstarávaní surovín a komponentov brzdia nemecké hospodárstvo," uviedol vo vyhlásení prezident Ifo Clemens Fuest.



Podľa ekonómov Ifo nič nenasvedčuje tomu, že by sa tieto obmedzenia v blízkej budúcnosti zmiernili. Odhadujú, že kríza dodávok potrvá najmenej do konca budúceho roka.



Ifo už preto revidoval smerom nadol prognózu hospodárskeho rastu Nemecka v tomto roku. Inštitút teraz očakáva, že sa hrubý domáci produkt (HDP) tento rok zvýši o 2,5 %, čo je o 0,8 percentuálneho bodu menej ako v predchádzajúcej prognóze. Predpoveď jeho rastu v budúcom roku však zvýšil o 0,8 percentuálneho bodu na 5,1 %.