Dôvera nemeckých podnikateľov vo februári mierne vzrástla

Mníchov 23. februára (TASR) - Nemeckým podnikateľom sa vo februári mierne zlepšila nálada a ich dôvera v ekonomiku vzrástla. Ukázal to v piatok prieskum inštitútu pre výskum hospodárstva (Ifo). TASR o tom informuje na základe správ Reuters a RTTNews.



Podľa rýchleho odhadu Ifo sa index podnikateľskej dôvery v Nemecku vo februári 2023 zvýšil na 85,5 bodu z januárových 85,2 bodu. Tento výsledok sa zhoduje s odhadmi analytikov.



Prieskum odhalil, že firmy sú menej pesimistické, pokiaľ ide o ich očakávania na nadchádzajúce mesiace, keďže čiastkový index očakávaní vzrástol vo februári na 84,1 z 83,5 bodu. To sa zhruba zhoduje s prognózami na úrovni 84 bodov.



Zároveň čiastkový index súčasnej ekonomickej situácie zostal vo februári na januárovej úrovni 86,9 bodu, ktorá je najnižšia od júla 2020.



Podľa prezidenta Ifo Clemensa Fuesta v nemeckej ekonomike dochádza k stabilizácii, ale na nízkej úrovni.



Najväčšia európska ekonomika v roku 2023 klesla medziročne o 0,3 %. To je najhorší výsledok spomedzi veľkých svetových ekonomík.



Vo všeobecnosti sa očakáva, že v Nemecko v 1. štvrťroku 2024 vstúpi do ďalšej technickej recesie po tom, ako sa jeho hrubý domáci produkt (HDP) v posledných troch mesiacoch 2023 znížil medzikvartálne o 0,3 %.