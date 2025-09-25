< sekcia Ekonomika
Dôvera nemeckých spotrebiteľov pre október sa zlepšila
Ekonomické očakávania domácností však opäť klesli, tretíkrát v rade,
Norimberg 25. septembra (TASR) - Dôvera nemeckých spotrebiteľov v ďalší vývoj ekonomiky pre nasledujúci mesiac sa zvýšila. Vyplýva to z najnovšej prognózy spotrebiteľskej dôvery na október 2025, ktorú vypracovali inštitút pre prieskum trhu GfK a norimberský inštitút pre trhové rozhodnutia NIM. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a businesstimes.
Indikátor spotrebiteľskej dôvery GfK, ktorý predpovedá o mesiac dopredu náladu domácností v najväčšej ekonomike eurozóny, pre október 2025 vzrástol na -22,3 bodu z revidovanej hodnoty -23,5 bodu v predchádzajúcom mesiaci. Tento výsledok prekonal odhady analytikov, ktorí očakávali, že index stúpne len na -23,3 bodu.
Prieskum tiež odhalil, že výhľad príjmov sa prudko zlepšil (na 15,1 zo 4,1 bodu v septembri), už druhý mesiac po sebe, vďaka stávkam na vyššie zárobky.
Ekonomické očakávania domácností však opäť klesli, tretíkrát v rade, na -1,4 z 2,7 bodu pre obavy zo stagnujúceho hospodárskeho rastu.
Aj ochota nakupovať sa znížila, už štvrtý mesiac po sebe, na -11,6 z -10,1 bodu, zatiaľ čo sklon k úsporám bol o niečo väčší (16,1 oproti 15,8 bodu), čo odráža známky slabšieho trhu práce.
Vedúci oddelenia spotrebiteľských prieskumov v NIM Rolf Bürkl dodal, že hoci sa dôvera zvyšuje, nie je stále isté, či to signalizuje začiatok trvalého obratu, keďže geopolitická situácia, obavy o zamestnanosť a z inflácie pravdepodobne v súčasnosti stoja v ceste oživenia hospodárstva.
Nemecké stavebníctvo zaznamenalo v júli rast nových objednávok aj tržieb
Podmienky v nemeckom stavebníctve sa na začiatku druhej polovice roka zlepšili. V júli nové objednávky v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom reálne vzrástli o 1,9 %, oznámil vo štvrtok nemecký štatistický úrad. TASR o tom informuje na základe správy DPA.
V porovnaní s júlom minulého roka nárast predstavoval 8,7 %. Nové objednávky v pozemnom staviteľstve, ktoré je do značnej miery závislé od bytovej výstavby, sa zvýšili o takmer 11 %, zatiaľ čo v segmente inžinierskych stavieb, ktorý zahŕňa výstavbu ciest a mostov, vzrástli o 6,7 %.
Odvetvie, ktoré zamestnáva v Nemecku viac ako 900.000 ľudí, zaznamenalo aj rast tržieb. V júli boli v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka reálne o 1,4 percenta % vyššie, zatiaľ čo zamestnanosť mierne vzrástla. Za prvých sedem mesiacov roka vzrástli tržby v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka o 2,1 %.
