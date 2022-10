Dôvera nemeckých spotrebiteľov sa mierne zvýšila, ale stále je slabá

Norimberg 27. októbra (TASR) - Dôvera nemeckých spotrebiteľov v ďalší vývoj ekonomiky v nasledujúcom mesiaci sa mierne zvýšila. Ale po poklesoch v predchádzajúcich mesiacoch zostáva stále slabá. Ukázali to vo štvrtok výsledky prieskumu dôvery inštitútu GfK v novembri 2022. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Prieskum sa uskutočnil v čase, keď najvyššia európska ekonomika čelí rastúcej inflácii a smeruje do recesie.



Podľa predbežného odhadu indikátor spotrebiteľskej dôvery GfK, ktorý predpovedá o mesiac dopredu náladu domácností, sa v Nemecku zvýšil na -41,9 z revidovaných -42,8 bodu pre október. Tento výsledok sa zhoduje s očakávaniami trhu. Ide o prvé zvýšenie spotrebiteľskej morálky po štyroch mesiacoch poklesu, pričom októbrový index dosiahol historické minimum. Hodnota indikátora pre november je však stále nízka, čo poukazuje na negatívnu náladu.



"Určite je v súčasnosti priskoro hovoriť o zvrátení trendu. Situácia týkajúca sa spotrebiteľského sentimentu zostáva veľmi napätá. Uvidí sa, či súčasná stabilizácia vydrží alebo vzhľadom na nadchádzajúcu zimu je dôvod na obavy z ďalšieho zhoršenia," povedal Rolf Bürkl, expert GfK.



Spomedzi jednotlivých zložiek indikátora spotrebiteľskej dôvery čiastkový index očakávaných príjmov domácností sa zvýšil na -60,5 bodu z -67,7 bodu pred mesiacom a index, ktorý odráža ochotu domácností nakupovať, stúpol na -17,5 z -19,5 bodu. Ale čiastkový index ekonomických očakávaní sa zhoršil na -22,2 z -21,9 bodu.



Bürkl pripomenul, že miera inflácie v Nemecku sa pohybuje okolo úrovne 10 % a existujú obavy o dodávky energie. Inflácia v Nemecku je poháňaná vysokými nákladmi na energiu po tom, čo Rusko obmedzilo kľúčové dodávky plynu do Európy pre napäté vzťahy v súvislosti s jeho inváziou na Ukrajinu.



Viaceré indikátory, od priemyselnej výroby po podnikateľskú dôveru, blikajú na červeno a nemecká vláda, ako aj popredné ekonomické inštitúty predpovedajú pokles ekonomiky. Berlín sa ponáhľa so stimulmi, aby upokojil obavy spotrebiteľov a podnikov z rastúcich cien vrátane kontroverzného energetického fondu v hodnote 200 miliárd eur, ktorý vyvolal napätie v Európskej únii.



GfK varoval, že "v súčasnosti nie je možné posúdiť, do akej miery môžu opatrenia zamerané na obmedzenie cien energií znížiť infláciu". Pokiaľ inflácia zostane vysoká a budú existovať pochybnosti o dodávkach energie, spotrebiteľský sentiment sa úplne nezotaví, dodáva inštitút v správe.