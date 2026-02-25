< sekcia Ekonomika
Dôvera nemeckých spotrebiteľov sa zhoršila
Autor TASR
Berlín 25. februára (TASR) - Nálada nemeckých spotrebiteľov sa mierne zhoršila. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti GfK a inštitútu NIM, na základe ktorého zostavujú index spotrebiteľskej dôvery. Index na mesiac marec sa oslabil na -24,7 bodu z úrovne -24,2 bodu, na ktorej bol pre predošlý mesiac. Nenaplnili sa očakávania analytikov, že hodnota indexu sa zlepší na -23,1 bodu. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Prudko sa zhoršila ochota nakupovať a ukazovateľ, ktorý ju odzrkadľuje, klesol na -9,3 bodu z úrovne -4 body. Zároveň stúpol sklon k úsporám na rekordných 18,9 bodu z hodnoty 17,9 bodu. Zlepšil sa však indikátor očakávaného vývoja príjmov na 6,5 bodu z 5,1 bodu, pravdepodobne vďaka zmierňovaniu inflácie a rastu miezd.
„Aj keď sa zdá, že ekonomika sa mierne zotavuje, spotrebitelia zostávajú skeptickí,“ povedal vedúci oddelenia spotrebiteľských prieskumov inštitútu NIM Rolf Bürkl. „Geopolitické napätie, ale aj problémy v sociálnej politike pravdepodobne budú udržiavať na vysokej úrovni neistotu, a teda aj sklon k úsporám,“ dodal.
