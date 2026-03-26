Dôvera nemeckých spotrebiteľov sa zhoršila
Index dôvery za mesiac apríl klesol o 3,2 bodu na -28 bodov.
Autor TASR,aktualizované
Berlín 26. marca (TASR) - Nálada nemeckých spotrebiteľov sa výrazne zhoršila. Hlavnou príčinou je pokračujúca vojna na Blízkom východe a s ňou súvisiace obavy o vývoj ekonomiky a osobných príjmov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá sa odvolala na prieskum spoločnosti GfK a inštitútu NIM.
Index dôvery za mesiac apríl klesol o 3,2 bodu na -28 bodov, oznámili vo štvrtok GfK a NIM. Výrazne sa zhoršili predovšetkým očakávania v oblasti príjmov, ktoré boli ešte v predchádzajúcom mesiaci pozitívne vďaka novým mzdovým dohodám. Až 60 % spotrebiteľov predpokladá, že ceny energií zostanú v dôsledku vojny v Iráne trvalo vysoké, uviedol Rolf Bürkl, vedúci oddelenia spotrebiteľských prieskumov v inštitúte NIM. Geopolitické udalosti majú zatiaľ len malý vplyv na ochotu nakupovať a sklon k úsporám, spotrebitelia však očakávajú, že inflácia v dôsledku zvýšených cien energií opäť vzrastie a oživenie hospodárstva sa spomalí, priblížil Bürkl.
Prieskum sa uskutočnil v období od 5. do 16. marca na objednávku Európskej komisie. Jeho výsledky sa opierajú o rozhovory s približne 2000 spotrebiteľmi.
Nálada nemeckých exportérov sa v marci zhoršila
Nálada medzi nemeckými vývozcami sa zhoršila. Index exportných očakávaní, ktorý zostavuje ekonomický inštitút Ifo, sa v marci opäť prepadol do záporných čísel, a to na -0,9 bodu z februárovej hodnoty 2,7 bodu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„Vojna v Iráne výrazne zvýšila neistotu medzi exportérmi,“ uviedol vo štvrtok Klaus Wohlrabe, vedúci prieskumov v mníchovskom inštitúte. Mnohé podniky majú obavy z poklesu dopytu na dôležitých zahraničných trhoch, hoci pokles nepostihuje všetky odvetvia, dodal. Napríklad automobiloví výrobcovia zaznamenali výrazný nárast, pričom index exportných očakávaní pre odvetvie v marci dosiahol 30,7 bodu. V iných dôležitých sektoroch najväčšej európskej ekonomiky je nálada výrazne horšia. V strojárstve ukazovateľ dôvery klesol na -1,8 bodu a v chemickom priemysle dokonca na -9,2 bodu.
