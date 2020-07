Dôvera nemeckých spotrebiteľov vo vývoj ekonomiky by mala vzrásť

Norimberg 23. júla (TASR) - Dôvera nemeckých spotrebiteľov v ďalší vývoj ekonomiky by mala v nasledujúcom mesiaci výrazne vzrásť. Spotrebiteľom v najväčšej európskej ekonomike sa tak už tretí mesiac po sebe zlepšuje nálada vďaka uvoľneniu opatrení na zabránenie šírenia nového koronavírusu. Vyplýva to z najnovšej prognózy spotrebiteľskej dôvery na august 2020, ktorú vypracoval inštitút pre prieskum trhu GfK.



Podľa predbežného odhadu GfK indikátor spotrebiteľskej dôvery, ktorý predpovedá o mesiac dopredu náladu spotrebiteľov v najväčšej ekonomike eurozóny, sa v auguste zvýši na -0,3 bodu z júlových revidovaných -9,4 bodu. Ekonómovia pritom očakávali, že stúpne len na -4,8 bodu.



Vývoj spotrebiteľskej klímy v Nemecku má tvar písmena V: po prudkom poklese v reakcii na vypuknutie pandémie nasleduje rýchle oživenie, uviedol GfK.



Index spotrebiteľskej dôvery v Nemecku sa totiž od májového minima -23,1 bodu už zvýšil o takmer 23 bodov.



„Niet pochýb o tom, že redukcia dane z pridanej hodnoty (DPH) prispela k mimoriadne pozitívnemu pokroku,“ uviedol Rolf Bürkl, expert na spotrebiteľský sentiment v GfK, podľa ktorého spotrebitelia tak začnú s väčšími nákupmi skôr, ako pôvodne plánovali, čo pomôže zvýšiť ich výdavky.



Bürkl však zároveň upozornil, že tendencia míňať by sa mohla opäť znížiť v januári 2021, keď sa vráti pôvodná sadzba DPH tak, ako sa to stalo po zvýšení DPH v roku 2007.



GfK používa tri čiastkové indexy z aktuálneho mesiaca na odvodenie indexu dôvery pre nasledujúci mesiac. Ide o subindex ekonomických očakávaní, očakávaných príjmov a index, ktorý odráža tendenciu k nákupom.



Index ekonomických očakávaní v júli vzrástol o 2,1 bodu na 10,6 z 8,5 bodu v júni. Vyhliadky nemeckých spotrebiteľov na zvýšenie platov, teda indikátor očakávaných príjmov, sa však zvýšil oveľa viac, na 18,6 zo 6,6 bodu v júni a ukazovateľ ochoty domácností nakupovať strmo vyskočil až na 42,5 z 19,4 bodu v júni.



„Zdá sa, že spotrebitelia stále viac veria, že nemecká ekonomika sa môže v primeranom čase zotaviť,“ uviedol na záver GfK.