Dôvera nemeckých spotrebiteľov v ďalší vývoj ekonomiky sa znižuje

Norimberg 27. januára (TASR) - Dôvera nemeckých spotrebiteľov v ďalší vývoj ekonomiky sa ďalej znižuje, už štvrtý mesiac v rade. Dôvodmi sú predĺženie blokád na zastavenie šírenia nového koronavírusu a rastúce obavy o pracovné miesta. Vyplýva to z najnovšej prognózy spotrebiteľskej dôvery na február 2021, ktorú vypracoval inštitút pre prieskum trhu GfK.



Podľa predbežného odhadu indikátor spotrebiteľskej dôvery GfK, ktorý predpovedá o mesiac dopredu náladu domácností v najväčšej ekonomike eurozóny, pre február klesol na osemmesačné minimum -15,6 bodu z -7,5 bodu v januári. Tento výsledok výrazne zaostal za odhadmi analytikov, ktorí očakávali, že sa zníži oveľa menej, na -7,9 bodu.



Náladu spotrebiteľov negatívne ovplyvnilo sprísnenie a predĺženie opatrení na potlačenie rýchleho šírenia nového koronavírusu.



„Zatvorenie reštaurácií a veľkých častí maloobchodu v polovici decembra 2020 zasiahlo ochotu spotrebiteľov míňať peniaze rovnako tvrdo ako pri prvej blokáde vlani na jar,“ uviedol vo vyhlásení expert GfK na spotrebiteľskú dôveru Rolf Bürkl.



Nemecká vláda obnovila reštrikcie už vlani v novembri, keď zatvorila stravovacie a ubytovacie zariadenia aj kultúrne strediská a centrá voľného času. V decembri k nim pridala školy a obchody, ktoré nepredávajú tzv. základný tovar. A tieto obmedzenia predĺžila do 14. februára.



Prieskum GfK, na ktorom sa zúčastnilo približne 2000 respondentov, zistil, že spotrebitelia sa viac obávajú o vývoj ekonomiky aj svoje príjmy, čo sa premietlo do ich menšej ochoty nakupovať.



Konkrétne, čiastkový index očakávaní spotrebiteľov v ekonomike sa znížil o 3,1 bodu na 1,3 bodu.



A subindex, ktorý odráža vyhliadky spotrebiteľov na zvýšenie platov, klesol o 6,5 bodu na -2,9 bodu, zatiaľ čo ukazovateľ ich ochoty nakupovať sa prepadol o 36,6 bodu na nulu.



"Dôvera spotrebiteľov čelí v 1. štvrťroku tohto roka náročným výzvam. Ak sa má dosiahnuť jej udržateľné zotavovanie, bude potrebné, aby sa miera infekcie znížila viac, ako doposiaľ, aby bolo možné opatrenia výrazne zmierniť. To znamená, že si budeme musieť chvíľu počkať, kým zaznamenáme oživenie v tomto roku, v ktoré mnohí dúfajú," skonštatoval Bürk.