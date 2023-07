Dôvera nemeckých spotrebiteľov v ďalší vývoj ekonomiky vzrástla

Norimberg 27. júla (TASR) - Dôvera nemeckých spotrebiteľov v ďalší vývoj ekonomiky v nasledujúcom mesiaci prekvapujúco vzrástla. Prispelo k tomu spomaľovanie inflácie. Vyplýva to z najnovšej prognózy spotrebiteľskej dôvery na august 2023, ktorú vypracoval inštitút pre prieskum trhu GfK. TASR správu prevzala z AFP.



Podľa predbežného odhadu indikátor spotrebiteľskej dôvery GfK, ktorý predpovedá o mesiac dopredu náladu domácností v najväčšej ekonomike eurozóny, sa pre august 2023 zvýšil na -24,4 bodu z -25,2 bodu v júli. Prekonal pritom odhady analytikov, ktorí predpovedali, že klesne na -24,7 bodu



Dôvera nemeckých spotrebiteľov sa vlani v októbri prepadla na minimum -42,8 bodu, keď ceny prudko vzrástli a s nimi aj obavy z nákladov na vykurovanie domácností počas zimy. Odvtedy však hodnota indexu neustále stúpala až do júla, keď mierne klesla.



K augustovému nárastu indexu dôvery prispeli vyhliadky na rast príjmov vďaka spomaľovaniu inflácie. Príslušný čiastkový index pritom stúpol na -5,1 bodu z júlových -10,6 bodu. To je jeho najlepší výsledok od februára 2022, keď vypukla vojna na Ukrajine, ktorá otriasla európskou ekonomikou. Náladu domácností zlepšili tiež vyhliadky na pokles miery inflácie.



Aj čiastkový index, ktorý odráža ochotu nemeckých domácností nakupovať, vzrástol, aj keď len mierne na -14,3 z -14,6 bodu. Ale čiastkový index ekonomických očakávaní zostal nezmenený na úrovni 3,7 bodu.



"Hlavným dôvodom slabnúceho pesimizmu je nádej na klesajúcu infláciu," povedal Rolf Bürkl, spotrebiteľský expert GfK, podľa ktorého to naznačuje, že vyhliadky na obnovenie zotavovania spotrebiteľského sentimentu sa zlepšili. Ale v nasledujúcich mesiacoch zostane ešte nízky, takže súkromná spotreba nebude môcť nijako pozitívne prispieť k celkovému vývoju ekonomiky.



Spotrebiteľské ceny v Nemecku už nerastú tak rýchlo ako na konci minulého roka, hoci inflácia zostala v júni vysoká na úrovni 6,4 %.



Nemecká ekonomika medzitým zaznamenala v prvých troch mesiacoch roka pokles, už druhý štvrťrok po sebe, čo znamená technickú recesiu.