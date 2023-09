Dôvera nemeckých spotrebiteľov v ďalší vývoj ekonomiky klesá

Norimberg 27. septembra (TASR) - Nemeckým spotrebiteľom sa opäť zhoršila nálada, už druhý mesiac po sebe. Ich dôvera v ďalší vývoj ekonomiky klesla a na najnižšiu úroveň od apríla. Pretrvávajúca vysoká inflácia nabáda totiž ľudí k sporeniu a marí šance na zotavenie ekonomiky do konca roka. Vyplýva to z prognózy spotrebiteľskej dôvery na október 2023, ktorú vypracoval inštitút pre prieskum trhu GfK. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Podľa predbežného odhadu indikátor spotrebiteľskej dôvery GfK, ktorý predpovedá o mesiac dopredu náladu domácností v najväčšej ekonomike eurozóny, sa pre október 2023 znížil na -26,5 bodu z mierne revidovaných -25,6 bodu v septembri. Zaostal pritom za odhadmi analytikov, ktorí predpovedali, že klesne na -26 bodov.



Pokles indikátora už druhý mesiac po sebe bol spôsobený predovšetkým výraznou orientáciou spotrebiteľov na úspory. Príslušný ukazovateľ strmo vzrástol na 8 bodov, čo je jeho najväčšia hodnota od apríla 2011, z 0,5 bodu pred mesiacom, uviedol GfK.



"To znamená, že šance na zotavenie spotrebiteľského sentimentu do konca roka pravdepodobne klesli na nulu," povedal Rolf Bürkl, expert GfK. "Súkromná spotreba tak v tomto roku neprispeje pozitívne k celkovému ekonomickému rozvoju," dodal.



Domáci dopyt sa podľa neho zlepší, až keď sa miera inflácie vráti späť na únosnú úroveň. Zatiaľ však nie je možné predpovedať, kedy bude tento cieľ dosiahnutý.



Z údajov GfK ďalej vyplýva, že čiastkový index očakávaných príjmov sa síce mierne zvýšil na -11,3 z -11,5 bodu a mierne stúpla aj ochota domácností nakupovať (na -16,4 z -17 bodov), ale ich hodnoty sú stále nízke. Aj subindex ekonomického sentimentu pre október vzrástol na -3,4 z -6,2 bodu, ale zostáva záporný, čo signalizuje, že oživenie spotrebiteľského sentimentu v tomto roku je nepravdepodobné pri pretrvávajúcej vysokej inflácii.