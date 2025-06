Dôvera nemeckých spotrebiteľov v ďalší vývoj ekonomiky klesá

Norimberg 26. júna (TASR) - Dôvera nemeckých spotrebiteľov v ďalší vývoj ekonomiky prekvapujúco klesá. Síce len mierne, ale ide o jej prvé zníženie za štyri mesiace. Dôvodom je pretrvávajúca neistota v dôsledku colnej vojny USA, ktorá môže tvrdo zasiahnuť domácu ekonomiku. Vyplýva to z najnovšej prognózy spotrebiteľskej dôvery na júl 2025, ktorú vo štvrtok zverejnil inštitút pre prieskum trhu GfK. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.



Podľa predbežného odhadu indikátor spotrebiteľskej dôvery GfK, ktorý predpovedá o mesiac dopredu náladu domácností v najväčšej ekonomike eurozóny, pre júl 2025 mierne klesol na -20,3 bodu z revidovaných -20 bodov v predchádzajúcom mesiaci.



Analytici pritom odhadovali, že hodnota júlového indexu sa, naopak, zvýši na -19,3 bodu.



K poklesu indexu dôvery prispel najmä prudký nárast ochoty nemeckých spotrebiteľov sporiť si. Príslušný ukazovateľ sa zvýšil z 10 bodov na 13,9 bodu, čo je jeho najväčšia hodnota za viac ako rok, od apríla 2024. Zároveň ochota domácností nakupovať zostala nízka, o čom svedčí len mierny nárast tohto subindexu na -6,2 z -6,4 bodu pred mesiacom. To naznačuje pokračujúcu opatrnosť domácností v dôsledku pretrvávajúcej neistoty v súvislosti s nepredvídateľnou politikou USA, najmä pokiaľ ide o clá a obchod.



„Veľká ochota spotrebiteľov sporiť si je prejavom ich pretrvávajúcej neistoty,“ povedal Rolf Bürkl z inštitútu.



Napriek tomu čiastkový index očakávaní v ekonomike pre mesiac júl vzrástol na 20,1 z 13,1 hodu a dosiahol najvyššiu hodnotu od začiatku vojny na Ukrajine vo februári 2022. Podporili ho plány vlády na investície do obrany a infraštruktúry.



Aj očakávania príjmov domácností sa zvýšili, už štvrtý mesiac po sebe, a to na 12,8 z 10,4 bodu vďaka priaznivým mzdovým dohodám a zmierňovaniu inflácie.