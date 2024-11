Dôvera nemeckých spotrebiteľov vo vývoj ekonomiky pre december klesla

Norimberg 27. novembra (TASR) - Dôvera nemeckých spotrebiteľov v ďalší vývoj ekonomiky pre nasledujúci mesiac klesla. A viac, ako analytici očakávali. Vyplýva to z prognózy spotrebiteľskej dôvery na december 2024, ktorú vypracoval inštitút pre prieskum trhu GfK. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Indikátor spotrebiteľskej dôvery GfK, ktorý predpovedá o mesiac dopredu náladu domácností v najväčšej ekonomike eurozóny, sa pre december 2024 znížil na -23,3 bodu z mierne nadol revidovaných -18,4 bodu pred mesiacom. To je jeho najmenšia hodnota od mája, keď dosiahol -24 bodov a je podobná relatívne nízkej úrovni z konca minulého roka. Analytici, ktorých oslovila agentúra Reuters, pritom očakávali, že decembrový indikátor dosiahne -18,6 bodu.



Prieskum ďalej odhalil, že nemecké domácnosti, konfrontované správami o prepúšťaní, sa stávajú pesimistickejšími, pokiaľ ide o ich príjmové vyhliadky.



"Posledné týždne roka sa končia výrazným poklesom spotrebiteľskej klímy," povedal Rolf Bürkl, odborník na spotrebiteľské prieskumy v GfK. "Dôvodom je určite aj znižovanie počtu pracovných miest, ktoré hlási priemysel, a presun výroby do zahraničia. Navyše v ostatnom čase stúpol počet bankrotov," skonštatoval.



Veľké firmy, ako sú Bayer, Volkswagen a Thyssenkrupp, ohlásili v uplynulých mesiacoch rušenie pracovných miest, keďže najväčšej európskej ekonomike sa nedarí naštartovať rast.



Počiatočné nádeje spotrebiteľov na oživenie ekonomiky sa v priebehu roka postupne rozplynuli, pričom ukazovateľ očakávaní na najbližších 12 mesiacov klesol už štvrtý mesiac po sebe, a to na -3,6 bodu z -2,3 bodu. To je jeho najnižšia hodnota od februára.



Ukazovateľ očakávaní v oblasti príjmov spotrebiteľov sa zároveň prepadol o 17,2 bodu na deväťmesačné minimum -3,5 bodu pre obavy z recesie a z rastúcej nezamestnanosti. Klesla aj ochota nakupovať, medzimesačne o 1,3 bodu na -6 bodov.



Tieto údaje odrážajú pesimizmus v súvislosti s vládnou prognózou, ktorá predpovedá v roku 2024 pokles výkonu ekonomiky o 0,2 %. To bude už druhý rok poklesu a najhorší výsledok v rámci skupiny G7, siedmich najrozvinutejších ekonomík sveta.