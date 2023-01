Dôvera podnikateľov a spotrebiteľov sa v úvode nového roka zlepšila

Bratislava 30. januára (TASR) - Nárast dôvery v slovenskú ekonomiku z konca minulého roka sa prejavil aj na začiatku nového roka. Optimistickejší boli podnikatelia v priemysle, službách aj v stavebníctve, skeptickejší boli len podnikatelia v obchode. Zvýšila sa aj dôvera u spotrebiteľov, u ktorých sa zmiernili najmä obavy z očakávaných úspor domácností, informoval v pondelok Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Ekonomická nálada na Slovensku sa v januári zlepšila druhý mesiac po sebe, keď medzimesačným rastom o 1,7 bodu dosiahla hodnota sezónne upraveného indikátora ekonomického sentimentu (IES) úroveň 90,5. Oproti rovnakému obdobiu minulého roku hodnota IES v januári medziročne klesla o 7,7 bodu a za dlhodobým priemerom zaostáva o 12 bodov.



Ekonomická nálada sa meria piatimi čiastkovými indikátormi, ktoré vyjadrujú očakávania a dôveru podnikateľov v štyroch odvetviach, a to v priemysle, stavebníctve, obchode a v službách a u spotrebiteľov. Čiastkové indikátory sa pohybujú na stupnici od -100 bodov (maximálne pesimistické odpovede) do +100 bodov (maximálne optimistické odpovede).



Indikátor dôvery v priemysle v januári 2023 vzrástol o 3,4 bodu na hodnotu -12,3. Vývoj indikátora ovplyvnil rast očakávanej produkcie na nasledujúce tri mesiace a rast objednávok. Indikátor dôvery v službách v januári vzrástol o 1,3 bodu na hodnotu 6,3. Nárast bol síce zaznamenaný iba v jednom z troch ukazovateľov, a to v dopyte za posledné tri mesiace, aj to však stačilo na zvýšenie hodnoty celkového indikátora. Zvýšený dopyt bol najmä v informáciách a komunikácii, ubytovacích a stravovacích službách a ostatných činnostiach.



V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa mierne zlepšila aj dôvera spotrebiteľov v slovenskú ekonomiku. Indikátor spotrebiteľskej dôvery sa zvýšil medzimesačne o 1,7 bodu na -32,4. Najviac sa zmiernili obavy z očakávaných úspor domácností. Menej pesimistické boli aj očakávania finančnej situácie ich domácností, ale aj celkovej hospodárskej situácie. Mierne optimistickejšie vnímali aj vývoj nezamestnanosti.



V januári vzrástol oproti predchádzajúcemu mesiacu sezónne upravený indikátor dôvery v stavebníctve, a to o 0,5 bodu na -3,5. Oproti decembru sa, naopak, znížil indikátor dôvery v obchode o osem bodov na hodnotu 19. Respondenti negatívne hodnotili trend podnikateľských aktivít, najmä v maloobchode s pohonnými látkami a v oprave a údržbe motorových vozidiel. Zároveň očakávajú pokles počtu zamestnancov.