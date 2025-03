Dôvera podnikateľov a spotrebiteľov v SR sa v marci opäť zhoršila

Bratislava 28. marca (TASR) - Dôvera slovenských podnikateľov a spotrebiteľov sa po minulomesačnom miernom zlepšení v marci opäť zhoršila. Indikátor ekonomického sentimentu (IES) klesol o 3,3 bodu na úroveň 99,6. Pesimizmus síce prejavili len v službách a priemysle, to znamená v dvoch z piatich zložiek indikátora, bol však výrazný. Pozitívnejšie boli naladení podnikatelia v stavebníctve a obchode, zlepšila sa aj nálada spotrebiteľov. Oproti minulému roku sa ekonomická nálada zhoršila o 4,4 bodu, za dlhodobým priemerom zaostáva o 6,4 bodu. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Indikátor dôvery v priemysle (zo sezónne očistených údajov) v marci poklesol o 4,7 bodu na hodnotu -6,7. Vývoj indikátora ovplyvnilo hlavne zvýšenie zásob hotových výrobkov a pokles objednávok. Zvýšené zásoby avizujú vo výrobe počítačov, elektronických a optických výrobkov a elektrických zariadení. Zhoršenie úrovne objednávok na export uviedli najmä vo výrobe textilu a odevov a elektrických zariadení.



Sezónne očistený indikátor dôvery v službách v marci klesol o 6,7 bodu na hodnotu 9,3. Pokles zaznamenali všetky tri zložky kompozitného ukazovateľa. V posledných troch mesiacoch najväčší pokles podnikateľskej situácie, ako aj dopytu po službách zaznamenali umenie, zábava a rekreácia.



Indikátor dôvery v obchode v marci oproti februáru nepatrne stúpol o 0,7 bodu na hodnotu 15. Respondenti hodnotili pozitívne nárast očakávaných požiadaviek na dodávateľov, ako aj vyšší počet zamestnancov. Vyššie požiadavky na dodávateľov predpokladali najmä v predaji dielov a príslušenstva motorových vozidiel a v maloobchode v nešpecializovaných predajniach. Zvýšenie počtu zamestnancov plánujú hlavne v maloobchode so zariadeniami pre IT v špecializovaných predajniach.



V marci sezónne upravený indikátor dôvery v stavebníctve oproti predchádzajúcemu mesiacu stúpol o 2,5 bodu na -8,5 vplyvom priaznivejších hodnotení očakávanej zamestnanosti, najmä v podnikoch uskutočňujúcich inžinierske stavby.



Medzi slovenskými spotrebiteľmi naďalej prevažuje nedôvera nad dôverou voči ekonomickému vývoju krajiny. V porovnaní s minulým mesiacom však došlo k miernemu zlepšeniu, indikátor spotrebiteľskej dôvery (sezónne upravený) vzrástol o 2,4 bodu na úroveň -21,1. Priblížil sa tak k dlhodobému priemeru, aktuálne zaostáva len o 1,2 bodu. Najviac sa zvýšila dôvera vo vývoj celkovej hospodárskej situácie. Spotrebitelia pozitívnejšie vnímali aj vývoj nezamestnanosti, ako aj celkovej finančnej situácie domácností. Ohľadom tvorby úspor však boli naďalej mierne pesimistickejší.