< sekcia Ekonomika
Dôvera podnikateľov a spotrebiteľov v Taliansku v októbri vzrástla
Konkrétne, kombinovaný index dôvery v tretej najväčšej ekonomike eurozóny sa tento mesiac zvýšil na 94,3 bodu z 93,7 bodu v septembri.
Autor TASR
Rím 28. októbra (TASR) - Dôvera v taliansku ekonomiku v októbri 2025 vzrástla. A viac, ako analytici predpovedali. Prispelo k tomu zvýšenie dôvery podnikateľov aj spotrebiteľov. Ukázali to v utorok výsledky prieskumu štatistického úradu ISTAT. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.
Konkrétne, kombinovaný index dôvery v tretej najväčšej ekonomike eurozóny sa tento mesiac zvýšil na 94,3 bodu z 93,7 bodu v septembri.
Index dôvery v talianskom priemysle pritom stúpol v októbri 2025 na 88,3 bodu z revidovaných 87,4 bodu v predchádzajúcom mesiaci. Prekonal tak odhady analytikov, ktorí očakávali, že dosiahne 87,5 bodu.
Októbrová hodnota indexu je najvyššia za 17 mesiacov, od mája 2024. A odráža zlepšenie očakávaní v oblasti objednávok (na 3 z 0,7 bodu v septembri), produkcie (na 1,9 z -0,1 bodu) a stavu likvidity (na 29,6 z 29,3 bodu).
Výrobcovia však zostali opatrní, pokiaľ ide o širší ekonomický výhľad (-12 oproti -14,3 bodu) a aj ich dôvera v oblasti zamestnanosti mierne klesla (na 1,3 z 1,6 bodu).
A zároveň, spotrebiteľská dôvera v októbri stúpla už druhý mesiac po sebe, a to na 97,6 z 96,8 bodu v septembri. Analytici pritom odhadovali, že sa zvýši len na 97 bodov.
„Rast indexu podporili očakávaniami v oblasti celkovej ekonomickej situácie aj financií domácností, a tiež ich schopnosti a príležitosti sporiť a nakupovať drahší tovar,“ uviedol ISTAT vo vyhlásení.
Prieskum odhalil, že čiastkový index ekonomickej dôvery spotrebiteľov v októbri stúpol na 99 z 98,8 bodu v septembri a index súčasnej klímy sa zvýšil na 100,2 z 99,9 bodu.
Sentiment v oblasti osobných financií vzrástol na 97 z 96 bodov a vyhliadky do budúcnosti na 94,1 z 92,6 bodu. Okrem toho sa zlepšil názor na úspory a nákupy drahších položiek.
Podnikateľská a spotrebiteľská dôvera v októbri vzrástla aj napriek nepriaznivým správam z ekonomiky, ktorá v 2. štvrťroku medzikvartálne klesla o 0,1 %. Vláda tento mesiac znížila svoje odhady hospodárskeho rastu v tomto roku na 0,5 % a v budúcom na 0,7 % s odvolaním sa na vplyv amerických ciel.
Agentúry Fitch aj DBRS Morningstar však v uplynulých dvoch mesiacoch zvýšili úverový rating Talianska. Ako dôvody uviedli politickú stabilitu a zlepšujúce sa verejné financie.
Konkrétne, kombinovaný index dôvery v tretej najväčšej ekonomike eurozóny sa tento mesiac zvýšil na 94,3 bodu z 93,7 bodu v septembri.
Index dôvery v talianskom priemysle pritom stúpol v októbri 2025 na 88,3 bodu z revidovaných 87,4 bodu v predchádzajúcom mesiaci. Prekonal tak odhady analytikov, ktorí očakávali, že dosiahne 87,5 bodu.
Októbrová hodnota indexu je najvyššia za 17 mesiacov, od mája 2024. A odráža zlepšenie očakávaní v oblasti objednávok (na 3 z 0,7 bodu v septembri), produkcie (na 1,9 z -0,1 bodu) a stavu likvidity (na 29,6 z 29,3 bodu).
Výrobcovia však zostali opatrní, pokiaľ ide o širší ekonomický výhľad (-12 oproti -14,3 bodu) a aj ich dôvera v oblasti zamestnanosti mierne klesla (na 1,3 z 1,6 bodu).
A zároveň, spotrebiteľská dôvera v októbri stúpla už druhý mesiac po sebe, a to na 97,6 z 96,8 bodu v septembri. Analytici pritom odhadovali, že sa zvýši len na 97 bodov.
„Rast indexu podporili očakávaniami v oblasti celkovej ekonomickej situácie aj financií domácností, a tiež ich schopnosti a príležitosti sporiť a nakupovať drahší tovar,“ uviedol ISTAT vo vyhlásení.
Prieskum odhalil, že čiastkový index ekonomickej dôvery spotrebiteľov v októbri stúpol na 99 z 98,8 bodu v septembri a index súčasnej klímy sa zvýšil na 100,2 z 99,9 bodu.
Sentiment v oblasti osobných financií vzrástol na 97 z 96 bodov a vyhliadky do budúcnosti na 94,1 z 92,6 bodu. Okrem toho sa zlepšil názor na úspory a nákupy drahších položiek.
Podnikateľská a spotrebiteľská dôvera v októbri vzrástla aj napriek nepriaznivým správam z ekonomiky, ktorá v 2. štvrťroku medzikvartálne klesla o 0,1 %. Vláda tento mesiac znížila svoje odhady hospodárskeho rastu v tomto roku na 0,5 % a v budúcom na 0,7 % s odvolaním sa na vplyv amerických ciel.
Agentúry Fitch aj DBRS Morningstar však v uplynulých dvoch mesiacoch zvýšili úverový rating Talianska. Ako dôvody uviedli politickú stabilitu a zlepšujúce sa verejné financie.