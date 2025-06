Dôvera podnikateľov v Dánsku v júni vzrástla

Kodaň 23. júna (TASR) - Dánskym podnikateľom sa v júni zlepšila nálada a ich dôvera v ekonomiku vzrástla, prvýkrát za štyri mesiace. Ukázali to v pondelok výsledky prieskumu dánskeho štatistického úradu. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



Podľa prieskumu index dôvery podnikateľov zo všetkých odvetví dánskej ekonomiky (z priemyslu, stavebníctva, maloobchodu a služieb), v júni vzrástol na 103,3 bodu zo 103 bodov v máji.



Index dôvery v priemysle sa pritom zvýšil na 98,4 z májových 96,3 bodu, keďže sa zlepšili očakávania v oblasti výroby aj zamestnanosti. Štatistický úrad zároveň pripomenul, že májová hodnota tohto ukazovateľa bola najnižšia od decembra 2023 a júnová, aj napriek zvýšeniu, stále zaostáva pod dlhodobým priemerom 100 bodov.



Približne 51 % firiem vo výrobe uviedlo, že by zvýšili produkciu, ak by bol väčší dopyt, odhalil prieskum.



Výsledky prieskumu ďalej ukázali, že aj index dôvery v sektore služieb v júni vzrástol, a to na 106,9 z májových 106,1 bodu a v stavebníctve sa zvýšil na 101,8 zo 100 bodov. Len v maloobchode hodnota indexu tento mesiac klesla, na 95,3 zo 101,9 bodu.



Ale ukazovateľ očakávaní v oblasti zamestnanosti sa v júni vyšplhal do kladného teritória, keď stúpol na 5 z -7 bodov v máji.