Štatistici: Dôvera podnikateľov v ekonomiku vzrástla len v priemysle

Bratislava 28. augusta (TASR) – V porovnaní s vlaňajškom sa dôvera podnikateľov v ekonomiku Slovenska zlepšila len v segmente priemyslu. V auguste tohto roka však v porovnaní s júlom rástla dôvera v priemysle, službách i v obchode. Slovenskej ekonomike medzimesačne viac dôverujú aj spotrebitelia. Pesimisticky sa však dívajú na stav svojho odvetvia stavebníci. Informoval o tom v piatok Štatistický úrad (ŠÚ) SR v rámci štatistiky o Indikátore ekonomického sentimentu (IES).



IES v priemysle v auguste 2020 medzimesačne vzrástol o 4,7 percentuálneho bodu (p.b.) na hodnotu -0,3. "Je to druhá najvyššia hodnota v tomto roku po januári a optimistickejšie hodnotenie ako bola priemerná hodnota indikátora v roku 2019," vysvetlili štatistici. Spočívalo to najmä v pozitívnom hodnotení trendu priemyselnej produkcie za posledné tri mesiace, kde došlo k nárastu ukazovateľa o 68 p.b. na jeho najoptimistickejšiu hodnotu od júna 2008.



Ukazovateľ ekonomickej dôvery však medzimesačne klesol v stavebníctve, a to o štyri percentuálne body na hodnotu -41, čo spôsobilo najmä nepriaznivé hodnotenie úrovne objednávok.



IES v obchode v auguste medzimesačne vzrástol o 13 p.b. na hodnotu 11,7, môže za to hlavne pozitívnejšie hodnotenie súčasných aj očakávaných podnikateľských aktivít.



Sezónne očistený indikátor dôvery v službách mierne medzimesačne vzrástol o jeden percentuálny bod na hodnotu -7.



Ako spresnil úrad, spotrebiteľská atmosféra na Slovensku bola na začiatku augusta opäť o niečo optimistickejšia, a to už štvrtý mesiac po sebe po aprílovom prepade. "Sezónne upravený indikátor spotrebiteľskej dôvery medzimesačne vzrástol o 3,6 p.b. na hodnotu -30,8; keď respondenti boli optimistickejší pri všetkých štyroch zložkách indikátora," vyčíslili štatistici. Najväčší optimizmus ukázali v očakávaniach celkovej hospodárskej situácie, o niečo menej v očakávaniach vývoja nezamestnanosti, úspor v domácnostiach a finančnej situácii domácností.



"V dôsledku situácie spôsobenej koronakrízou boli respondenti v porovnaní so situáciou pred rokom pesimistickejší o 23,2 p.b. a aktuálny výsledok sa nachádza pod úrovňou dlhodobého priemeru o 11,8 bodu," komentovali štatistici augustový medziročný vývoj.



Trojmesačný kĺzavý priemer zastrešujúceho ukazovateľa IES po sezónnej úprave aj v auguste opäť vzrástol, a to o deväť percentuálnych bodov na hodnotu 83,5 s výrazným zvýšením v obchode, tiež v priemysle a u spotrebiteľov, mierne v službách a markantným poklesom v stavebníctve. Aktuálna hodnota IES zaostáva za výsledkom rovnakého obdobia minulého roka o 13,1 p.b. a nachádza sa pod úrovňou dlhodobého priemeru o 19,8 p.b., zhrnul ŠÚSR.